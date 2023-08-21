Что делать, если тошнит: простые способы, чтобы помочь себе

Тошнота — неприятное ощущение, которое может возникнуть по разным причинам. Ее не считают отдельным заболеванием, однако она может послужить симптомом серьезных проблем со здоровьем. «Лента.ру» рассказывает, какие хронические заболевания могут привести к возникновению тошноты, в каких случаях стоит обратиться за помощью к специалисту, а также публикует лайфхаки, которые помогут избавиться от этого неприятного ощущения в домашних условиях.

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Что такое тошнота?

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Тошнотой называют неприятное безболезненное ощущение, что человека вот-вот вырвет. В некоторых случаях тошнота приводит к рвоте, однако иногда процессы происходят отдельно друг от друга.

Ощущение тошноты возникает из-за раздражения периферических рецепторов, расположенных в пищеварительной системе или других органах. Иногда к возникновению тошноты приводит возбуждение рвотного центра в головном мозге — не настолько сильное, чтобы сразу вызвать рвоту.

Существует большое количество факторов, которые приводят к возникновению тошноты — это и воздействие токсичных веществ, и реакция на общую анестезию, и даже просто сильный стресс, который влияет на центральную нервную систему. «Люди часто связывают проявление тошноты с пищевым отравлением, и это правильно. Тошнота у детей и взрослых может возникать при укачивании, тошнота при беременности — тоже распространенное явление», — рассказывает врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Лентой.ру».

Основные причины возникновения тошноты:

пищевое отравление;

переедание;

сильный стресс или тревожность;

беременность;

гастроэзофагеальный рефклюкс;

головные боли;

высокое внутричерепное давление;

воздействие гормональных препаратов;

проблемы с вестибулярным аппаратом;

заболевания внутреннего уха.

В некоторых случаях головные боли, сопровождающиеся тошнотой, могут быть вызваны переутомлением или, например, резкой сменой климата. Однако иногда это ощущение может служить симптомом серьезных проблем со здоровьем.

О каких заболеваниях сигнализирует тошнота?

Врач-терапевт Лариса Алексеева объясняет, что тошнота может служить симптомом многих заболеваний, в том числе пищевой токсикоинфекции и кишечной инфекции.

При каких заболеваниях возникает тошнота:

ротавирусная инфекция;

острые кишечные инфекции, например сальмонеллез или энтеровирусная инфекция;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

болезни желчевыводящих путей и печени;

гастрит;

энтерит.

Что делать, чтобы не подхватить кишечную инфекцию?

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказывает, что для защиты от кишечных инфекций важно соблюдать определенные правила безопасности, особенно в жаркое летнее время.

Как обезопасить себя от кишечной инфекции?

Мойте руки перед приемом пищи и сразу после возвращения с улицы. Их можно дополнительно продезинфицировать специальными средствами.

Не купайтесь в водоемах со стоячей водой, а также в любых местах, где запрещено купание.

Следите за свежестью продуктов, которые употребляете в пищу.

Важно понимать, что тошнота может быть не только симптомом отравления или желудочно-кишечных расстройств. Алексеева обращает внимание, что это неприятное ощущение может сопутствовать острым сердечно-сосудистым заболеваниям.

Тошнота — один из симптомов инфаркта. Тошнота или рвота — одни из первых и главных признаков при постановке этого диагноза

Лариса Алексеева

Дело в том, что при инфаркте поврежденные ткани сердца выделяют молочную кислоту — это вещество стимулирует нервные волокна, что и приводит к возникновению тошноты.

Нужно ли обращаться к врачу при тошноте?

Лариса Алексеева отмечает, что консультация у врача может исключить различные патологии, связанные с ощущением тошноты. «Если тошнота не проходит в течение длительного времени, а желудочно-кишечные средства не помогают с ней справиться, необходимо обратиться к врачу», — подчеркивает она.

Если симптомы тошноты проявляются по утрам и сопровождаются другими симптомами, такими как вздутие живота, отрыжка, болезненные ощущениями в желудке, печени и желчном пузыре, также следует обратиться за помощью к специалисту

Лариса Алексеева

Что делать, если тошнит?

Тошнота может возникнуть не только из-за серьезных проблем со здоровьем, но и из-за обычных ежедневных факторов — вызвать ее может стресс, духота или длительная поездка на машине. В таких случаях от неприятного ощущения можно избавиться самостоятельно.

1. Избегайте активности

Отдых может помочь избавиться от ощущения тошноты. Сядьте в удобную позу и постарайтесь не совершать резких движений, чтобы не провоцировать неприятные ощущения.

Не занимайте горизонтальное положение при тошноте — так желудочный сок может попасть в пищевод, что усилит дискомфорт

2. Глубоко подышите

Контролируемое дыхание также способно помочь избавиться от тошноты. Иногда люди дышат слишком часто и мелко, когда их тошнит, поскольку боятся, что глубокий вдох может усилить рвотные позывы.

Однако, согласно исследованиям, спокойное контролируемое дыхание, наоборот, уменьшает тошноту.

Как правильно дышать, чтобы перестало тошнить?

1. Снимите тесную одежду, которая мешает глубоко вздохнуть, займите удобное полулежачее положение и закройте глаза.

2. Одну руку положите на грудь, а вторую — на живот.

3. Сделайте глубокий вдох носом, подождите несколько секунд. Таким образом нужно сделать и плавный выдох.

4. Следите за тем, чтобы в процессе дыхания воздух доходил до живота — он должен надуваться при вдохе и сдуваться при выдохе. Грудная клетка при этом должна оставаться максимально неподвижной.

3. Примите лекарство

Алексеева рассказывает, что справиться с тошнотой помогают специальные абсорбирующие препараты. Они снимают симптомы пищевого отравления — если ощущение тошноты вызвано им, то лекарства облегчат неприятные ощущения. Также могут помочь средства от укачивания и противорвотные препараты.

Какие лекарственные средства помогают при тошноте?

Авиамарин;

Драмина;

Энтеросгель;

Колофорт;

Сиэль;

Бонин.

Чтобы успокоить желудок и вывести из организма токсины, можно принять активированный уголь или «Полисорб».

4. Сделайте охлаждающий компресс

Резкая смена температуры поможет отвлечь мозг от неприятных ощущений и улучшить самочувствие. Смочите тряпку прохладной водой и положите ее на голову или шею. Также можно умыться холодной водой или опустить в нее руки.

5. Пососите леденец

Леденцы помогают ослабить ощущение тошноты. Лучше всего справляются с этим конфеты, в которых есть экстракт перечной мяты. Согласно исследованиям, масла растения снижают послеоперационную тошноту.

Не грызите мятные леденцы — для достижения необходимого эффекта их нужно постепенно рассасывать

Подобный эффектом обладает и мятный чай — пейте его маленькими глотками в охлажденном виде.

6. Подышите свежим воздухом

Чаще всего справиться с тошнотой помогает свежий воздух — он насыщает мозг кислородом и ускоряет циркуляцию крови. Лучше всего выйти на улицу и медленно прогуляться. Если такой возможности нет, откройте окно или включите вентилятор.

7. Выпейте воды

Небольшое количество прохладной воды помогает предотвратить рвоту и избавиться от тошноты. Пейте прохладную воду маленькими глотками и следите за изменением состояния — слишком большое количество жидкости может, наоборот, усилить рвотные позывы. Для вкуса в нее можно добавить нарезанный лимон.

8. Съешьте имбирь

Иногда снять тошноту после операции помогает имбирь — его советуют принимать беременным женщинам в период токсикоза, а также пациентам после химиотерапии.

9. Не нагружайте желудок

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказывает, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта обязательно нужно тщательно соблюдать специальную диету.

Тошнота может быть связана с раздражением желудка, поэтому при возникновении неприятных ощущений стоит ограничить себя в приеме пищи. Откажитесь от продуктов с резким запахом, горячей, жареной и слишком жирной еды.