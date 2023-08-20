Найден новый побочный эффект лекарств против хронических заболеваний

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS Medicine) выяснили, что лекарства против различных хронических заболеваний могут препятствовать способности организма охлаждаться в жару. Об этом сообщается на сайте университета.

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Авторы провели анализ исследовательских работ из нескольких баз данных, в которых изучалось влияние лекарств на терморегуляцию.

Ученые подтвердили, что лекарства, используемые для лечения распространенных хронических состояний, включая разжижители крови, лекарства для снижения кровяного давления, препараты против болезней Паркинсона и Альцгеймера и некоторые химиотерапевтические препараты, могут помешать потоотделению или увеличить приток крови к коже.

Исследование подчеркнуло важность изучения механизмов терморегуляции у людей с хроническими заболеваниями. Это особенно актуально для Сингапура и других стран, где наблюдается быстрое старение населения и участились волны тепла.