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Найден новый побочный эффект лекарств против хронических заболеваний

Ученые из Национального университета Сингапура (NUS Medicine) выяснили, что лекарства против различных хронических заболеваний могут препятствовать способности организма охлаждаться в жару. Об этом сообщается на сайте университета.

Найден новый побочный эффект лекарств против хронических заболеваний
© Газета.Ru

Авторы провели анализ исследовательских работ из нескольких баз данных, в которых изучалось влияние лекарств на терморегуляцию.

Ученые подтвердили, что лекарства, используемые для лечения распространенных хронических состояний, включая разжижители крови, лекарства для снижения кровяного давления, препараты против болезней Паркинсона и Альцгеймера и некоторые химиотерапевтические препараты, могут помешать потоотделению или увеличить приток крови к коже.

Исследование подчеркнуло важность изучения механизмов терморегуляции у людей с хроническими заболеваниями. Это особенно актуально для Сингапура и других стран, где наблюдается быстрое старение населения и участились волны тепла.

«Фармакологи и теплофизиологи должны сосредоточить междисциплинарные усилия в этой области исследований, чтобы уточнить и усовершенствовать рекомендации по безопасному назначению лекарств, чтобы сохранить здоровье людей, которые нуждаются в этих лекарствах, даже в жаркую погоду», — заключил старший автор, профессор Национального университета Сингапура Джейсон Ли.

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