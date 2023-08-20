Невролог объяснила, как отличить мигрень от обычной боли

Голова может болеть по самым разным причинам - от относительно безобидных (например, если человек не выспался или простудился) и до жизнеугрожающих (при инсульте). О самых частых причинах головной боли и о том, как с ними справиться, "Российской газете" рассказала врач-невролог поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина Галина Данилевская.

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"Головная боль - одна из самых частых жалоб на приеме у невролога. По статистике, с большей вероятностью пациентов беспокоит головная боль напряжения - давящая, двухсторонняя, как шлем стягивающая голову, умеренная по интенсивности.

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Второе место по частоте занимает мигрень - весьма тягостная для пациентов (а точнее, для пациенток, так как данный вид головной боли преобладает у женщин, что связано с особенностями гормонального фона)", - пояснила доктор Данилевская.

Главные признаки мигрени Мигрень в переводе с греческого языка означает "боль половины головы". Ее отличает, чаще всего, односторонняя боль, но бывают и исключения. Боль интенсивная, по характеру пульсирующая или сверлящая, реже давящая. Нередко мигрень сопровождается тошнотой, иногда рвотой, из-за боли может нарушаться работоспособность. Болевой синдром усугубляется даже от обычной физической активности, например, при ходьбе или подъеме по лестнице. Отмечается повышенная восприимчивость к свету и звукам (свето- и звукобоязнь), из-за чего пациент предпочитает находиться в тихой затемненной комнате, чтобы никто не беспокоил. Пациенты могут "предчувствовать" очередной приступ мигрени: накануне возникают характерные признаки - раздражительность, подавленность, слабость, трудности с концентрацией внимания, повышенная чувствительность к световым, звуковым и обонятельным раздражителям, изменения аппетита. Продолжительность приступа головной боли - от 4 часов до 3 суток (при отсутствии приема обезболивающих препаратов). После завершения приступа мигрени наступает постдромальный (проще говоря, "послеприступный") период, который характеризуется рассеянностью, чувством усталости, разбитости, болями в мышцах и учащенным мочеиспусканием. В 15 процентах случаев мигрени предшествует аура - стадия, которая возникает перед самим приступом. Возникают различные расстройства зрения (молнии и зигзаги, вспышки, искры, либо участки выпадения зрения), нарушения чувствительности (например, онемение руки, которое может распространиться на лицо и язык), реже - двигательные нарушения (мышечная слабость в руке). Симптомы ауры длятся около 20-30 мин. (но не более 1 часа), затем развивается мигренозная атака.

Как избежать развитие мигрени?

"Чтобы предотвратить развитие мигрени, нужно понять, какие факторы выступают триггерами приступа. Чаще всего - это стресс или расслабление после стресса, недостаток или избыток ночного сна, изменение погоды, менструация, голод. Спровоцировать приступ могут некоторые продукты - сыр, шоколад, орехи, копчености, цитрусы, а также духота, яркий или мерцающий свет, шум, физическая нагрузка, прием алкоголя или кофеин-содержащих напитков", - рассказала Галина Данилевская.

Возникает следующий вопрос, как избежать всех этих факторов? Если, например, алкоголь и кофеин можно ограничить, то избежать стресса часто невозможно.

"Существуют различные методики психологической и мышечной релаксации, - отмечает невролог. - Есть даже направление в психотерапии - это когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает изменить отношение к стрессу. В первую очередь, она показана пациентам с эмоционально-личностными расстройствами".

Кроме того, пациентам с мигренью и выраженным спазмом мышц шеи и головы, рекомендованы специальные физические упражнения и массаж воротниковой зоны.

"К сожалению, предотвратить приступ головной боли при мигрени не всегда возможно, но его можно вовремя купировать. Для этого обезболивание должно быть своевременным и эффективным: в первые минуты или часы приступа, не позднее, чем через два часа с начала приступа, иначе болевой синдром затянется надолго, интенсивность его станет сильнее", - говорит Галина Данилевская.

Что касается обезболивающих препаратов, у каждого пациента лекарство для купирования мигрени подбирается врачом-неврологом индивидуально.

"При частых приступах (восемь и более эпизодов в месяц), пациенты неизбежно злоупотребляют приемом анальгетиков, в связи с чем повышается риск хронизации мигрени и присоединения к ней лекарственно-индуцированной головной боли (боль возникает от избыточного приема обезболивающих). В таких случаях показано профилактическое медикаментозное лечение. Также его применяют, если наблюдается, например, пролонгированный период ауры даже при небольшой частоте приступов, либо если у пациента отмечается три и более тяжелых приступа головной боли в месяц, которые сильно нарушают адаптацию", - отмечает невролог.

В таких случаях врач-невролог может назначить комплексный прием различных препаратов: антидепрессантов с обезболивающим или противотревожным механизмом действия, противосудорожных и определенных групп антигипертензивных средств. Курс такого лечения продолжается в среднем 3-6 месяцев.

"В последнее время мы также применяем ботулинотерапию, суть которой заключается в инъекционном введении препарата в мышцы головы и шеи, с частотой один раз в 3 месяца. С недавнего времени также используются препараты моноклональных антител - в виде подкожных инъекций один раз в 1-3 месяца", - рассказала доктор Данилевская.

Сколько можно пить обезболивающих?