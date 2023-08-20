Без рецепта ни ногой: какие препараты станет сложнее получить в аптеке

C 1 сентября в России обновятся правила отпуска некоторых категорий лекарств в аптеках. «Вечерняя Москва» узнала, каких препаратов это коснется и как не остаться без них после нововведений.

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Более строгий контроль будет осуществляться в первую очередь за рецептурными препаратами. Однако не все понимают, что в этот список входят не только сильнодействующие обезболивающие или психотропные препараты, но даже и те, которые мы используем повсеместно, — например антибиотики, средства от изжоги и герпеса. Поэтому, после того как Росздравнадзор начнет более тщательно контролировать отпуск рецептурных препаратов, нужно будет быть более внимательным перед походом в аптеку.

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— В первую очередь фармацевты должны взять под особый контроль отпуск лекарств для льготников (антидиабетичские, противоязвенные, слабительные средства и так далее). Более тщательно необходимо следить за препаратами, которые отпускаются по рецепту дистанционно через заказ в интернет-магазинах (в столице сейчас проходит такой эксперимент), лекарства из группы «подлежащих предметно-количественному учету» (ПКУ).

В эту категорию входят, например, психотропные медицинские средства. Нередко, когда их используют для тяжелобольных, поэтому за отпуском таких препаратов фармацевты будут следить тщательнее, и у них появятся дополнительные обязанности. Так, все данные они должны будут передавать в единую систему мониторинга. А вот те рецептурные препараты, которые есть в каждой аптечке, продолжат спокойно отпускаться, так как не входят в эти три категории, — рассказал фармацевт Игорь Красильников.

В общем, переживать за антибиотики, средства от герпеса и изжоги точно не стоит. Однако, как это обычно бывает, после таких нововведений аптеки могут строже следить за теми препаратами, которые раньше продавали просто так, не требуя рецепта. В таком случае эксперт советует заранее записаться к профильному специалисту. Он выпишет необходимый рецепт. Однако если времени совсем нет, то большинство рецептурных препаратов может выписать и врач-терапевт. Срок ожидания приема к нему должен составлять не более 24 часов.

Важно при этом иметь на руках выписку из медицинской карты, чтобы врач мог выписать вам аналогичное лекарство быстро, а не тратить время на поиск данных в электронной медицинской книжке.

— Я настоятельно рекомендую тем, кто страдает от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее и не имеет на руках рецепта на препараты, которые принимает на регулярной основе, обязательно обратиться в поликлинику. До того как все изменения вступят в силу, есть шанс обезопасить себя и получить рецепт, чтобы не бежать в панике к врачу-терапевту, — объяснил Красильников.

Кстати, для тех, кто хочет подстраховаться, есть возможность заранее продлить свой рецептурный документ. Необязательно ждать окончания текущего, чтобы пойти к врачу.

— Это правило не касается только тех лекарств, которые входят в категорию ПКУ. На них получить новый рецепт заранее не получится, — добавляет Красильников.

Важно помнить о том, что есть единые рецептурные бланки, которые утверждены государством. К сожалению, при обращении в частную клинику многие «специалисты» выписывают рецепт на собственном листе, ставя при этом большое количество подписей и печатей. Такой документ не будет иметь силы, только если речь не идет о рецептурных препаратах из домашней аптечки.

— С этого года изменились правила оформления рецептурного документа. Теперь на нем обязательно должны указывать путь введения препарата, а что касается психотропных препаратов, то теперь их можно выписывать некоторым категориям граждан — пенсионерам, инвалидам I группы, детям-инвалидам и больным хроническими заболеваниями на 180 дней, а не на 90, как было ранее, — пояснил специалист.

Обратите внимание, что у вас в электронной медицинской карте должна присутствовать и цифровая версия рецепта на лекарства.

— Если пациент, которому врач выписал рецепт, не может лично приобрести в аптеке препарат, то это может сделать его близкий человек, на которого оформлена соответствующая доверенность. В аптеке ему необходимо продемонстрировать фармацевту, помимо рецепта, саму доверенность и свой паспорт. Важно помнить, что если в доверенности не указан срок ее действия, то она по умолчанию действует ровно год со дня ее подписания, — рассказал юрист Гаяз Хасанов.

КСТАТИ

На рецепте обязательно должна быть печать организации, выдавшей его. К сожалению, не многие пациенты проверяют этот факт. Всего есть три формы рецептов — № 107–1/y, № 148–1/у-88, № 148–1/у-04 (л).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Неволина, глава национальной фармпалаты: