Без рецепта ни ногой: какие препараты станет сложнее получить в аптеке осенью
C 1 сентября в России обновятся правила отпуска некоторых категорий лекарств в аптеках. «Вечерняя Москва» узнала, каких препаратов это коснется и как не остаться без них после нововведений.
Более строгий контроль будет осуществляться в первую очередь за рецептурными препаратами. Однако не все понимают, что в этот список входят не только сильнодействующие обезболивающие или психотропные препараты, но даже и те, которые мы используем повсеместно, — например антибиотики, средства от изжоги и герпеса. Поэтому, после того как Росздравнадзор начнет более тщательно контролировать отпуск рецептурных препаратов, нужно будет быть более внимательным перед походом в аптеку.
— В первую очередь фармацевты должны взять под особый контроль отпуск лекарств для льготников (антидиабетичские, противоязвенные, слабительные средства и так далее). Более тщательно необходимо следить за препаратами, которые отпускаются по рецепту дистанционно через заказ в интернет-магазинах (в столице сейчас проходит такой эксперимент), лекарства из группы «подлежащих предметно-количественному учету» (ПКУ).
В эту категорию входят, например, психотропные медицинские средства. Нередко, когда их используют для тяжелобольных, поэтому за отпуском таких препаратов фармацевты будут следить тщательнее, и у них появятся дополнительные обязанности. Так, все данные они должны будут передавать в единую систему мониторинга. А вот те рецептурные препараты, которые есть в каждой аптечке, продолжат спокойно отпускаться, так как не входят в эти три категории, — рассказал фармацевт Игорь Красильников.
В общем, переживать за антибиотики, средства от герпеса и изжоги точно не стоит. Однако, как это обычно бывает, после таких нововведений аптеки могут строже следить за теми препаратами, которые раньше продавали просто так, не требуя рецепта. В таком случае эксперт советует заранее записаться к профильному специалисту. Он выпишет необходимый рецепт. Однако если времени совсем нет, то большинство рецептурных препаратов может выписать и врач-терапевт. Срок ожидания приема к нему должен составлять не более 24 часов.
Важно при этом иметь на руках выписку из медицинской карты, чтобы врач мог выписать вам аналогичное лекарство быстро, а не тратить время на поиск данных в электронной медицинской книжке.
— Я настоятельно рекомендую тем, кто страдает от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее и не имеет на руках рецепта на препараты, которые принимает на регулярной основе, обязательно обратиться в поликлинику. До того как все изменения вступят в силу, есть шанс обезопасить себя и получить рецепт, чтобы не бежать в панике к врачу-терапевту, — объяснил Красильников.
Кстати, для тех, кто хочет подстраховаться, есть возможность заранее продлить свой рецептурный документ. Необязательно ждать окончания текущего, чтобы пойти к врачу.
— Это правило не касается только тех лекарств, которые входят в категорию ПКУ. На них получить новый рецепт заранее не получится, — добавляет Красильников.
Важно помнить о том, что есть единые рецептурные бланки, которые утверждены государством. К сожалению, при обращении в частную клинику многие «специалисты» выписывают рецепт на собственном листе, ставя при этом большое количество подписей и печатей. Такой документ не будет иметь силы, только если речь не идет о рецептурных препаратах из домашней аптечки.
— С этого года изменились правила оформления рецептурного документа. Теперь на нем обязательно должны указывать путь введения препарата, а что касается психотропных препаратов, то теперь их можно выписывать некоторым категориям граждан — пенсионерам, инвалидам I группы, детям-инвалидам и больным хроническими заболеваниями на 180 дней, а не на 90, как было ранее, — пояснил специалист.
Обратите внимание, что у вас в электронной медицинской карте должна присутствовать и цифровая версия рецепта на лекарства.
— Если пациент, которому врач выписал рецепт, не может лично приобрести в аптеке препарат, то это может сделать его близкий человек, на которого оформлена соответствующая доверенность. В аптеке ему необходимо продемонстрировать фармацевту, помимо рецепта, саму доверенность и свой паспорт. Важно помнить, что если в доверенности не указан срок ее действия, то она по умолчанию действует ровно год со дня ее подписания, — рассказал юрист Гаяз Хасанов.
КСТАТИ
На рецепте обязательно должна быть печать организации, выдавшей его. К сожалению, не многие пациенты проверяют этот факт. Всего есть три формы рецептов — № 107–1/y, № 148–1/у-88, № 148–1/у-04 (л).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Неволина, глава национальной фармпалаты:
— Важно понимать, что статус рецептурного лекарства означает, что он может нанести вред здоровью пациента. Когда вам необходимо получить рецепт, то врач сам вправе решить, на какой препарат именно. Сотрудник медицинской организации несет персональную ответственность за его назначение.