О каких болезнях расскажет цвет мочи

Терапевт Андреева: моча цвета чая говорит о проблемах с печенью. Вообще в идеале урина должна быть ненавязчивого жёлтого цвета. Правда, окончательный результат в этом деле будет зависеть от работы почек, продуктов, которые вы едите, и принимаемых лекарств. В беседе с «МедикФорум» врач-терапевт Ирина Андреева рассказала, когда из-за цвета мочи действительно стоит переживать.

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Цвет мочи: норма

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По словам врача, цвет от бледно-жёлтого до соломенно-жёлтого можно считать нормой. Всё остальное должно напрягать и вызывать вопросы. Кстати, жёлтой урина становится из-за пигмента урохром или уробилин. Почки фильтруют его из кровотока и потом выводят с мочой. Чем вы больше пьёте жидкости, тем меньше его концентрация, а значит и светлее урина. И наоборот.

Специалист отметила, что у беременных выделяемая жидкость обычно светлее. Всё потому, что объём крови у будущей мамы увеличивается на 50%.

Цвет мочи: не норма

Тёмно-жёлтая или янтарная. Такая моча может говорить об обезвоживании — попробуйте пить больше воды;

Тёмно-коричневый. Урина цвета чая сигнализирует о проблемах с печенью или мышечном расстройстве;

Розовая или красноватая. Может говорить о содержании крови в урине, а значит есть какое-то воспаление или проблемы с почками. Это может быть даже рак;

Ярко-оранжевая. Свидетельствует о неладах с печенью или желчным пузырём;

Светло-оранжевой моча может стать из-за некоторых препаратов или у тех, кто налегает на оранжевые продукты — ту же морковку;

Синяя или зелёная. Такой цвет встречается редко и может быть связан с употреблением продуктов с химозными красителями либо приёмом некоторых лекарств. В то же время такая моча может говорить о редком генетическом заболевании — болезни Хартнупа. Этот диагноз ставят, когда организм не может усваивать определённые аминокислоты из пищи;

Мутная моча может быть признаком инфекции.

Как распознать проблемы с почками

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