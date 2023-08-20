Врач назвал ошибку в питании, притягивающую рак

"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений", - отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале .

Поэтому для нормальной работы кишечника необходима клетчатка, в частности та, которую мы получаем из овощей. Особенно опасно (у мужчин больше рисков), когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени.