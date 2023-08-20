Врач назвал ошибку в питании, притягивающую рак: кишечник перестает работать
Присутствие в рационе клетчатки связано с уменьшением риска развития онкологии и вероятности смерти от трех опасных недугов - рака кишечника, легких и предстательной железы, показали последние исследования.
"Белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы и в кишечнике остается только клетчатка из растений", - отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.
Поэтому для нормальной работы кишечника необходима клетчатка, в частности та, которую мы получаем из овощей. Особенно опасно (у мужчин больше рисков), когда в рационе преобладает мясо, в том числе приготовленное на гриле, и при этом мало зелени.
"Овощи это обязательное нормальное условие работы кишечника", - подчеркнул Сергей Вялов, добавив, что их отсутствие в рационе провоцирует серьезные нарушения в работе органа.
В то время как достаточное присутствие овощей в меню снижает риски воспаления в кишечнике.
"Привычка много сидеть на одном месте также повышает риск образования рака толстой кишки", - ранее предупредил онколог, хирург Иван Карасев.
Кроме того, "подкармливают" болезнь постоянное скопление негативных эмоций, стрессы, отметил врач.