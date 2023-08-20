Стали плохо слышать? Бегите к врачу — у вас мало времени

Лор Азаров: при снижении слуха его можно восстановить в течение 4 недель. С возрастом многие начинают слышать звуки хуже, чем раньше. Но если это происходит слишком рано, то стоит задуматься о своём здоровье и обратиться к доктору, который назначит восстанавливающую терапию. Только нужно иметь в виду: времени у вас на то, чтобы сходить за помощью, не то что бы очень много.

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Сколько времени нужно для восстановления слуха

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Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий оториноларингологическим отделением городской клинической больницы № 52 в столице Павел Азаров, порой человек может столкнуться со снижением слышимости.

Проще всего это заметить по тому, как сильно вы выкручиваете громкость своих девайсов. Если практически на максимум, то это может говорить о снижении слуха.

Различают два вида тугоухости: хроническая нейросенсорная и острая. При первой могут помочь только слуховые протезы, а вот при второй шансы восстановить слух имеются.

«Критерий один: если резкое снижение слуха произошло, прошло более 4 недель — то эффективности проводимого лечения практически не будет. Если до 4 недель, то шансы на улучшение слуха довольно велики у человека», — объяснил Павел Азаров.

Короче говоря, чем раньше человек обратится за помощью, тем больше у него шансов улучшить собственный слух.

Как выявляют тугоухость

Наличие и степень тугоухости оториноларинголог проверяет через специальное исследование — тональную пороговую аудиометрию. Так врач определяет пороги слуха по воздушному и костному звукопроведению. На выходе получается аудиограмма, по которой наглядно видно, насколько ваш слух отличается от нормального.

Если в вашем случае не сработают ни терапия, ни операция, то лор поможет подобрать подходящий по конструкции слуховой аппарат.

Как тугоухость связана с деменцией

К слову, тугоухость может нехило так воздействовать на когнитивные функции организма, повышая риск развития деменции аж в 8 раз. Всё из-за того, что человек теряет доступ к очень важному способу формирования новых нейронных связей — обработке звуков.