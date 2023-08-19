Как понять, что у вас менингит

Пациенты жалуются на головную боль, высокую температуру, у них першит в горле и появляется насморк. Казалось бы, закинулся жаропонижающими таблетками и обработал горло — само пройдёт.

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И многие так и думают, поэтому до последнего надеются, что вмешательство врача не нужно. И такая обманка может очень сильно аукнуться.

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Для начала развеем один миф

Руководитель медицинского департамента федеральной сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что менингитом нельзя заболеть, если ходить без шапки в холодную погоду. Болезнь чаще всего передаётся воздушно-капельным путём от тех, кто уже подхватил её возбудителя — менингококк, гемофильную палочку, пневмококк.

Как заподозрить у себя менингит

Малиновская предупредила, что состояние при менингите стремительно ухудшается: головная боль становится невыносимой и не снимается обычными анальгетиками, кроме того, развивается светобоязнь и повышенная чувствительность к звукам. Среди более поздних симптомов — ригидность мышц затылка, из-за которой невозможно прижать подбородок к шее, а также появление сыпи по всему телу. Обычно инфекция, вызванная менингококком, протекает как обычный насморк — назофарингит. И лишь у части заболевших она идёт дальше носоглотки, поражая мозговые оболочки.

Кто в опасности?

По словам Малиновской, в группе риска те, кто находится в больших коллективах:

школьники,

малыши в детских садах,

студенты,

работники крупных офисов.

Причём дети чаще сталкиваются именно с менингококком, а взрослые — с болезнью, вызванной пневмококком.

Так что если если в коллективе выявили слишком частые случаи менингита или странно протекающего насморка, то это повод для обращения к врачу. Опытные медики должны осмотреть пациентов, а также назначить лабораторные анализы. Так и должны назначать лечение.

Профилактика менингита

Самым эффективным способом профилактики менингита считается вакцинация. Однако универсальной прививки «от менингита» не существует, но на рынке есть несколько препаратов, защищающих от самых распространенных и опасных возбудителей, заключила Малиновская.

Можно ли заразиться менингитом через вещи?

На фоне недавнего инцидента в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге , где зарегистрировали семь случаев менингококковой инфекции, многие клиенты задумались: может они тоже в зоне риска, заказывая посылки? Так вот, в Роспотребнадзоре объяснили, что риска заразиться менингитом через посылки нет.