Прививка от клещевого энцефалита стала самой популярной в сезоне

Группа компаний BestDoctor и агентство А2 Research провели исследование и выяснили, какие прививки стали самыми популярными в этом летнем сезоне. Так, в тройку лидеров вошли прививки от клещевого энцефалита, полиомиелита и бешенства. Подробные результаты есть в распоряжении RT.

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В России набирает обороты внутренний туризм, и многие путешественники решили изучить локации в Алтайском крае, Иркутской области, Бурятии, Карелии, Ленинградской области. По словам инфекциониста Александры Шишкиной, эти районы являются эндемичными, там высок риск заразиться клещевым энцефалитом.

Кроме того, летом традиционно повышается риск получить травму на отдыхе. А это может привести к столбняку.