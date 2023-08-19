Назван первый сигнал рака поджелудочной железы

Один из самых опасных видов онкологии - рак поджелудочной железы - можно обнаружить на два года раньше, если своевременно обратить внимание на некоторые признаки. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на врачей.

"Насторожить должны внезапная большая потеря веса и гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), не связанные с диабетом", - передает портал, приводя результаты нового британского научного исследования медиков из университетов Суррея и Оксфорда.

В ходе работы специалисты проанализировали данные почти девяти тысяч человек с диагнозом "рак поджелудочной железы". Также оценивались показатели более 34 тысяч человек без соответствующего диагноза.

Было обнаружено, что у людей с раком поджелудочной железы резкая потеря массы тела может ощущаться за два года до того, как болезнь будет диагностирована.

"Уже на момент постановки диагноза индекс массы тела больных был в среднем на три единицы ниже, чем у здоровых", - уточнили журналисты.

При этом уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов повышался примерно за три года до диагноза. Один из основных факторов риска заболевания - несбалансированное питание.

Ранее врачи предупредили: необязательно есть жирное мясо и животные жиры, чтобы поджелудочная рано или поздно дала о себе знать. Более того, панкреатит и его обострение нередко встречаются и у вегетарианцев.