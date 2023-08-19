Врач: запах укажет на проблемы со здоровьем

"Иногда дыхание описывается, как имеющее запах ацетона (вспомните лак для ногтей). Это может быть признаком серьезного основного заболевания, а именно диабет", – рассказала доктор.

Другие симптомы, по словам Захаровой, в этом случае могут проявляться чувством усталости, потерей веса, плохим заживлением ран.

Также эксперт сообщила, что запах аммиака может указывать на проблемы с почками, поскольку аммиак обычно выделяется с мочой. Запах тухлых яиц и чеснока может означать, что не в порядке печень, сообщает РГ.