Россиян призвали не паниковать из-за «списка исчезающих лекарств»

«Да, такой список существует. В этом нет ничего особенного. У нас постоянно кончается регистрация одних препаратов, начинается регистрация других. Это все препараты, которые выпускаются десятками наименований с одним и тем же действующем веществом. Там нет ничего незаменимого. Это все в рамках нормальной практики. Регистрация конечна, она прекращается рано или поздно. Важно не путать химические вещества и готовые препараты. Вещества у нас остаются. Например, «Парацетамола» существует 200 разных наименований. Если 100 из них не будет, то что, страна встанет и перестанет лечить?» - сказал собеседник НСН.