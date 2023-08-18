Рассказываем, что скрывается под этим сложным термином.

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Алина Красикова, врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК: В мире современной медицины мы сталкиваемся с рядом факторов, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье. Один из них — это окислительный стресс. Что это и каково его влияние на организм, что может стать причиной его возникновения, а также как предотвратить и лечить — разбираемся в этом материале.

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Что такое окислительный стресс

Окислительный стресс — это дисбаланс между производством свободных радикалов и способностью организма нейтрализовать их действие.

Свободные радикалы — это молекулы, имеющие неспаренный электрон, что делает их нестабильными и способными вызывать повреждения клеток и ДНК.

При нормальных условиях наш организм способен балансировать процессы окисления и антиоксидантную защиту. Однако при нарушении этого баланса возникает окислительный стресс.

Окислительный стресс оказывает значительное влияние на организм, подвергая клетки и ткани неблагоприятному окружению, приводящему к различным патологическим состояниям.

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Вот несколько областей, на которые влияет окислительный стресс:

Свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов, могут повреждать клетки, включая коллаген и эластин, что приводит к потере упругости и ухудшению состояния кожи. Это может проявляться в виде морщин, пигментных пятен и других признаков старения.

Окислительный стресс может вызвать повреждение стенок сосудов и способствовать образованию атеросклеротических бляшек. Это увеличивает риск развития артериосклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Повреждение клеток окислительным стрессом может спровоцировать воспалительные процессы в организме, которые, в свою очередь, могут быть связаны с различными заболеваниями, включая хронические.

Причины развития окислительного стресса довольно разнообразны Рацион, богатый жирной и обработанной пищей, а также бедный фруктами, овощами и антиоксидантами, может способствовать образованию свободных радикалов.

Загрязнение воздуха, излучение, химические вещества и другие токсины способны усилить процессы окисления.

Недостаточная физическая нагрузка также снизжает активность антиоксидантных систем организма.

Постоянные психологические нагрузки могут воздействовать на баланс антиоксидантов и свободных радикалов.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя способствуют образованию свободных радикалов.

Симптомы окислительного стресса могут проявляться в различных органах и системах организма. Они могут быть разнообразными и не всегда явно указывать на наличие окислительного стресса, так как многие из них могут быть свойственными и другим заболеваниям или состояниям.

Возможные симптомы окислительного стресса Чувство постоянной усталости, недостаток энергии и общая слабость могут быть следствием повреждения клеток и снижения эффективности их функционирования.

Окислительный стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более восприимчивым к инфекциям.

Состояние воспаления усиливается из-за дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами, что может привести к ухудшению симптомов хронических воспалительных заболеваний.

Окислительный стресс способен оказывать негативное воздействие на мозговую функцию, что нередко проявляется в ухудшении памяти, концентрации и других когнитивных способностей.

Лечение окислительного стресса основывается на принципах доказательной медицины и направлено на балансирование процессов окисления и антиоксидантной защиты организма. Важно отметить, что это комплексный процесс, и его управление включает в себя изменение образа жизни, питания и в некоторых случаях применение антиоксидантов.

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Методы и стратегии, используемые для лечения окислительного стресса с точки зрения доказательной медицины Рацион, богатый антиоксидантами, включая витамины C и E, бета-каротин, селен и другие, помогает снизить уровень свободных радикалов. Увеличение потребления фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот оказывает благоприятное воздействие.

Регулярная умеренная физическая активность стимулирует производство антиоксидантов в организме и способствует общему здоровью.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя провоцируют дисбаланс в организме, поэтому их исключение или снижение может быть полезным.

Постоянные психологические нагрузки усиливают окислительный стресс. Методы управления стрессом, такие как йога, медитация, глубокое дыхание и релаксация, помогают снизить его воздействие.

Врач может назначить дополнительные антиоксиданты в виде препаратов, если это необходимо. Однако важно подчеркнуть, что самолечение антиоксидантами без рекомендации специалиста опасно, так как избыток некоторых антиоксидантов вызывает дисбаланс.

Эффективное управление хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие, помогает снизить негативное воздействие окислительного стресса.

Лечение окислительного стресса должно быть индивидуальным и адаптированным к конкретным потребностям пациента. Рекомендации врача могут включать в себя комплексный подход, учитывая общее состояние здоровья и особенности пациента.