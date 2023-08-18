Зачем включать в рацион продукты с витаминами группы В

Для того, чтобы подготовить организм к осеннему периоду нужно употреблять продукты, в которых содержатся белки, железо и витамины группы В.

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Для здоровья особенно полезен магний, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

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«Чтобы предотвратить ухудшение самочувствия с неминуемым наступлением осени, нужно позаботиться о своем здоровье уже сейчас. Соблюдайте режим труда и отдыха — непреложное правило сохранения здоровья как физического, так и психического. Включайте в рацион продукты богатые витаминами группы В, а также содержащие в достаточном количестве белки и железо. Особенно северянам полезен магний. При повышенной раздражительности, эмоциональной лабильности призваны помочь отвары седативных трав», — рекомендует врач.

Токарев предупреждает, что отсутствие эффекта, нарастание симптоматики — это повод обратиться за помощью к специалисту. Кроме того, в рационе в достаточном количестве должны присутствовать природные антиоксиданты: фрукты и овощи, злаковые, нежирные сорта мяса, свежее растительное масло, морепродукты, орехи. Полезен творог, йогурт и другие кисломолочные продукты, богатые про- и пребиотиками.

Для организма важно употреблять фасоль, горох, рис, гречневая крупа, овсянка. Альтернативой сладостям может стать горький шоколад, орехи и сухофрукты.

«Очень важен здоровый сон. Чтобы минимизировать проблемы с выработкой гормона-регулятора мелатонина и, как следствие, ухудшения состояния здоровья, необходимо наладить режим дня и отправляться спать не позднее 23:00 часов. При этом в комнате должно быть достаточно темно. А физические нагрузки улучшают питание тканей и уменьшают проявления полярной одышки. Для кого-то необходимым оптимальным уровнем физической активности может стать утренняя зарядка, для кого-то — занятия йогой или плаванием», — отметил он.