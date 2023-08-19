В Британии впервые обнаружили новый вариант коронавируса

В британском Агентстве по здравоохранению сообщили об обнаружении в Великобритании нового варианта коронавируса BA.2.86, отличающегося большим числом мутаций.

Информация об этом опубликована на сайте правительства страны.

«В настоящий момент подтверждён только один случай у человека без недавней истории путешествий», — говорится в заявлении.