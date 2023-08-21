Невралгия: причины, симптомы, лечение
Невралгией называют боль, которая распространяется вдоль нерва или его ветвей и может быть как острой, так и хронической. Слово образовано от греческого neuron, что значит нерв, и algos - боль.
Какие виды невралгии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".
Симптомы невралгии
- Стреляющая, колющая, жгучая, раздирающая боль, которая локализуется вдоль нерва или его корешка и может внезапно прекратиться до следующего приступа.
- Ноющая боль, которая длительно не проходит.
- Покраснения, отек кожи, нарушение потоотделения в области поражения.
- Изменение чувствительности пораженного участка.
- Усиление боли при пальпации.
- Скованность мышц.
Важно отметить, что не всегда симптомы проявляются одновременно, все зависит от того, какой именно нерв поражен.
В зависимости от места локализации боли невралгия может быть:
- тройничного нерва,
- затылочная,
- межреберная,
- седалищного нерва,
- языкоглоточного нерва,
- крылонебного узла.
Причины невралгии
Причины невралгии различаются в зависимости от ее вида. Выделить можно следующие:
- переохлаждение,
- инфекции и вирусы,
- опухоли,
- аневризм,
- заболевания суставов и позвоночника,
- травмы,
- остеохондроз,
- чрезмерные физические нагрузки,
- стресс,
- отсутствие любых физических нагрузок,
- нарушения обменных процессов,
- аллергия,
- алкоголизм,
- сахарный диабет.
Лечение невралгии
Если вы подозреваете у себя невралгию, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и как можно скорее начать лечение.
Как правило, пациентам назначают обезболивающие препараты, витамины группы В в лечебных дозах, противосудорожные и успокоительные препараты, физиотерапию. Но дозировки и продолжительность курса определяет только врач в зависимости от симптомов и клинической картины.
Самолечение может привести к плачевным результатам, поэтому нужно проходить терапию под контролем специалиста. Особенно опасна невралгия для беременных женщин, с таким заболеванием могут госпитализировать, так как оно может вызвать самопроизвольный аборт.