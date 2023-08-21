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Невралгия: причины, симптомы, лечение

Невралгией называют боль, которая распространяется вдоль нерва или его ветвей и может быть как острой, так и хронической. Слово образовано от греческого neuron, что значит нерв, и algos - боль.

Невралгия: причины, симптомы, лечение
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Какие виды невралгии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".

Симптомы невралгии

  1. Стреляющая, колющая, жгучая, раздирающая боль, которая локализуется вдоль нерва или его корешка и может внезапно прекратиться до следующего приступа.
  2. Ноющая боль, которая длительно не проходит.
  3. Покраснения, отек кожи, нарушение потоотделения в области поражения.
  4. Изменение чувствительности пораженного участка.
  5. Усиление боли при пальпации.
  6. Скованность мышц.

Важно отметить, что не всегда симптомы проявляются одновременно, все зависит от того, какой именно нерв поражен.

В зависимости от места локализации боли невралгия может быть:

  • тройничного нерва,
  • затылочная,
  • межреберная,
  • седалищного нерва,
  • языкоглоточного нерва,
  • крылонебного узла.

Причины невралгии

Причины невралгии различаются в зависимости от ее вида. Выделить можно следующие:

  • переохлаждение,
  • инфекции и вирусы,
  • опухоли,
  • аневризм,
  • заболевания суставов и позвоночника,
  • травмы,
  • остеохондроз,
  • чрезмерные физические нагрузки,
  • стресс,
  • отсутствие любых физических нагрузок,
  • нарушения обменных процессов,
  • аллергия,
  • алкоголизм,
  • сахарный диабет.

Лечение невралгии

Если вы подозреваете у себя невралгию, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и как можно скорее начать лечение.

Как правило, пациентам назначают обезболивающие препараты, витамины группы В в лечебных дозах, противосудорожные и успокоительные препараты, физиотерапию. Но дозировки и продолжительность курса определяет только врач в зависимости от симптомов и клинической картины.

Самолечение может привести к плачевным результатам, поэтому нужно проходить терапию под контролем специалиста. Особенно опасна невралгия для беременных женщин, с таким заболеванием могут госпитализировать, так как оно может вызвать самопроизвольный аборт.

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