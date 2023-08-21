Невралгия: причины, симптомы, лечение

Невралгией называют боль, которая распространяется вдоль нерва или его ветвей и может быть как острой, так и хронической. Слово образовано от греческого neuron, что значит нерв, и algos - боль.

© ru.123rf.com

Какие виды невралгии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".

Симптомы невралгии

Стреляющая, колющая, жгучая, раздирающая боль, которая локализуется вдоль нерва или его корешка и может внезапно прекратиться до следующего приступа. Ноющая боль, которая длительно не проходит. Покраснения, отек кожи, нарушение потоотделения в области поражения. Изменение чувствительности пораженного участка. Усиление боли при пальпации. Скованность мышц.

Важно отметить, что не всегда симптомы проявляются одновременно, все зависит от того, какой именно нерв поражен.

В зависимости от места локализации боли невралгия может быть:

тройничного нерва,

затылочная,

межреберная,

седалищного нерва,

языкоглоточного нерва,

крылонебного узла.

Причины невралгии

Причины невралгии различаются в зависимости от ее вида. Выделить можно следующие:

переохлаждение,

инфекции и вирусы,

опухоли,

аневризм,

заболевания суставов и позвоночника,

травмы,

остеохондроз,

чрезмерные физические нагрузки,

стресс,

отсутствие любых физических нагрузок,

нарушения обменных процессов,

аллергия,

алкоголизм,

сахарный диабет.

Лечение невралгии

Если вы подозреваете у себя невралгию, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы уточнить диагноз и как можно скорее начать лечение.

Как правило, пациентам назначают обезболивающие препараты, витамины группы В в лечебных дозах, противосудорожные и успокоительные препараты, физиотерапию. Но дозировки и продолжительность курса определяет только врач в зависимости от симптомов и клинической картины.