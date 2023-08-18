Что такое бубонная чума и как ею заражаются

14 августа 2023 года в Монголии выявили по три случая заболевания бубонной чумой. Эта болезнь считается одной из самых страшных — за всю историю человечества она унесла жизни сотен миллионов человек. Роспотребнадзор уже усилил карантинно-санитарный контроль, однако подчеркнул, что риск завоза чумы в Россию минимален. «Лента.ру» рассказывает, чем опасна бубонная чума, как проявляется заболевание и как его можно вылечить.

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Что такое бубонная чума?

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Чума — это зоонозная инфекция, то есть ее возбудитель передается человеку от животных. Инфекцию вызывает бактерия Yersinia pestis, или «чумная палочка», которая обитает в организмах грызунов, диких и домашних животных.

Бубонная чума — это одна из наиболее распространенных форм чумы, при которой поражаются преимущественно лимфатические узлы, рассказала «Ленте.ру» терапевт сервиса доказательной медицины Docma.ru Мария Кремлякова. Такое название заболевание получило от бубонов — темно-красных вздутий лимфоузлов в паху, на шее и в подмышках. «Слово "бубон" происходит от древнегреческого слова "пах", отсюда и название данной формы чумы — бубонная», — уточнила терапевт.

Кроме того, бубонную чуму называют «черной смертью». Такое название это заболевание получило во время самой масштабной эпидемии чумы в XIV-XVII веках, отметила Мария Кремлякова. Дело в том, что при чуме возникает синдром системной воспалительной реакции, который может привести к синдрому диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрому) — дисбалансу систем, отвечающих за сгущение и разжижение крови.

Это, в свою очередь, провоцирует закупорку микрососудов в тканях, приводящую к гангрене. Это придает коже темную, почти черную окраску. Во время пандемии чумы огромное количество потемневших тел пациентов походили на сгоревшие — черные, обуглившиеся. Что и дало чуме ее второе имя

Мария Кремлякова

Как передается чума?

Как происходит заражение чумой:

через укусы блох;

через царапины или укусы от инфицированных домашних кошек;

через непосредственный контакт с инфицированными тканями животных;

воздушно-капельным путем от человека человеку или от животного человеку.

В зависимости от пути проникновения инфекции выделяют три формы чумы: септическую, легочную и бубонную.

Формы чумы

1. Бубонную чуму вызывает укус блохи, которая до этого укусила зараженное животное. Попав в организм человека в месте укуса, бактерия Yersinia pestis движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла. Там палочка начинает размножаться, лимфоузел твердеет, и на теле появляется бубон.

2. Септическая форма чумы может возникнуть у человека при прямом контакте с инфицированными материалами (например, с одеждой или бинтами больных бубонной чумой) — в таком случае бактерия попадает в организм через микротрещины в коже.

Такая форма заболевания возникает, если инфекция попадает сразу в кровь, минуя лимфоузлы и не образуя бубоны. При этом септическая форма может начаться на поздних стадиях бубонной чумы. В результате у человека начинается кровотечение и некроз тканей, а также возникает шоковое состояние.

3. Легочная форма чумы встречается реже, но протекает тяжелее, чем остальные.

Самой заразной является легочная форма чумы, которая может возникнуть и у пациента с бубонной формой при отсутствии должного лечения. Возбудитель распространится за пределы лимфоузлов в кровь, а далее — в легкие

Мария Кремлякова

Именно легочной формой чумы можно заразиться воздушно-капельным путем.

Симптомы бубонной чумы

Сначала бубонная чума проявляется довольно неспецифическими симптомами, отметила Мария Кремлякова. Это значит, что на начальном этапе ее сложно отличить от других заболеваний — например, гриппа, коронавируса и так далее.

Первые симптомы заражения бубонной чумой:

внезапное повышение температуры;

слабость;

тошнота и рвота;

озноб;

головная боль и ломота в теле.

Инкубационный период чумы занимает от одного до семи дней — именно тогда у больного начинают появляться первые симптомы, которые напоминают обычный грипп.

«Лишь позже присоединяется интенсивная боль и отек в области лимфатических узлов. Чаще всего поражаются паховые лимфоузлы, но в патологический процесс также могут вовлекаться подмышечные и шейные области», — пояснила терапевт.

Лимфоузел может набухнуть до размеров куриного яйца и стать болезненным. А на поздней стадии заболевания бубон может стать открытой гноящейся раной. Если запустить бубонную чуму до возникновения легочной, больной начнет кашлять и испытывать боль в груди, тяжело дышать. Легочная чума, если ее не лечить, часто приводит к печальному исходу.

История чумы

Эпидемия чумы в глобальном масштабе бушевала три раза за историю человечества.

Когда человечество сильнее всего пострадало от чумы

Юстинианова чума бушевала в Европе, Китае и Африке в VI—VIII веках. Эпидемия чумы пришла в Европу и Китай в XIV веке и длилась почти 300 лет. Азиатская чума началась на юге Китая в 1855 году и охватила Индию, Северную и Южную Америку, Африку и Юго-Восточную Азию.

Во время первой волны чуму не пережили около 100 миллионов человек;

вторая пандемия забрала жизни от 100 до 200 миллионов человек;

третья волна длилась 115 лет — за это время болезнь унесла более 10 миллионов человек.

В истории человечества не существует другой такой инфекционный болезни, которая приводила бы к столь колоссальным опустошениям среди населения. Именно поэтому чума считается одной из самых опасных болезней в истории человечества

Мария Кремлякова

При этом небольшие вспышки чумы происходили в разные годы и продолжаются даже в XXI веке. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2010 по 2015 год в мире зарегистрировали 3248 случаев заражения, и 584 пациента не смогли победить болезнь.

«По состоянию на 2018 год странами с самой высокой заболеваемостью стали Демократическая Республика Конго и Мадагаскар. 237 из 243 зарегистрированных случаев заражения чумой в мире были в этих двух странах. На Мадагаскаре случаи бубонной чумы вообще происходят почти ежегодно, в основном в период с сентября по апрель», — отметила терапевт.

В России последний случай заражения бубонной чумой был зафиксирован в 2016 году, при этом в нашей стране уже более 100 лет все зараженные выздоравливают.

Как лечить бубонную чуму?

Чтобы назначить лечение, врачи сначала ставят диагноз: для этого у пациента берут кровь, мокроту или гной из воспаленного лимфоузла. Специалисты смотрят на клиническую картину: подозрение падает на пациентов с лихорадкой и воспаленными болезненными лимфоузлами. Также обращают внимание на то, был ли пациент в последнее время в районах, где распространено это заболевание, и контактировал ли он с грызунами или другими животными, отметила Мария Кремлякова.

Самый важный аспект лечения чумы — это своевременность. Надлежащая и своевременная антибактериальная терапия заметно улучшает результаты лечения пациентов и способствует полному выздоровлению

Мария Кремлякова

Исследования показывают, что люди, которые обращались к врачам через три и более дней после появления симптомов, уходили из жизни чаще тех, кто начинал лечение в течение двух дней. При бубонной чуме в первом случае не выживали 24 процента зараженных, в то время как во втором — только 9 процентов.

Несмотря на то что вакцина от чумы существует, ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию просто так, если только человек не собирается ехать в регион, где произошла вспышка чумы. Остальным советуют соблюдать меры профилактики.

Меры профилактики от чумы:

защищать тело от блох и клещей;

не допускать прямого контакта с мелкими млекопитающими;

не ходить босиком;

помнить о мерах предосторожности во время разделывания добытых на охоте зверьков.

«Самой лучшей профилактикой данного заболевания является избегание либо уменьшение воздействия инфекционного агента. Соответственно, в известных эндемичных районах следует избегать контакта с больными или мертвыми животными, с лицами с установленным диагнозом чумы или подозрением на него», — заключила Мария Кремлякова.

Есть ли риск эпидемии чумы в России?

После того как в Китае выявили случаи чумы, Роспотребнадзор принял решение усилить карантинно-санитарный контроль в России.

При этом, по оценкам Роспотребнадзора, риск завоза чумы на территорию России минимален

Такого же мнения придерживается и кандидат биологических наук, микробиолог, изобретатель и писатель Михаил Супотницкий. Он рассказал «360», что россиянам вспышка заболевания, случившаяся в Китае, не угрожает.