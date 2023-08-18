Конъюнктивит: симптомы, лечение и профилактика

Конъюнктивит – воспалительное заболевание органов зрения. Многие, к сожалению, сталкивались с этим недугом. "Рамблер" поговорил с экспертом и подробно разобрался в самых вероятных причинах появления этого заболевания, симптомах, а также способах лечения и профилактики.

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Классификация конъюнктивитов, по словам специалиста, обширна. Например, имеется деление по природе возникновения:

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на инфекционные, в которые входят и бактериальные (возбудителем могут быть стафилококк, пневмококк, стрептококк, и пр.), и вирусные (например, при герпесе, кори), и грибковые, и хламидийные;

на аллергические (вызван реакцией на аллергены, такие как пыльца, домашние животные, и пр.).;

и отдельно вынесен конъюнктивит при синдроме сухого глаза.

По характеру могут быть конъюнктивиты острые и хронические.

Клиническая картина конъюнктивитов может включать в себя:

- отечность век;

- покраснение самой конъюнктивы, что дает картину «красных глаз»;

- различное отделяемое, склеивание глаз – при бактериальной природе будет гнойный характер, а при вирусном слизистый характер;

- зуд в глазах;

- слезотечение;

- светобоязнь;

- ощущение инородного тела (чаще при аллергическом конъюнктивите).

Бактериальные конъюнктивиты возникают, как правило, на обоих глазах, возникают остро – при хорошем самочувствии вечером, утром можно проснуться со всеми вышеперечисленными жалобами, и глаза буквально «склеены» гноем. Заражение происходит контактным путем. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

У пожилых зачастую встречается хроническая форма, с типичным волнообразным течением – обострение, купирующееся лечением, далее период ремиссии, после чего вновь возникает острая стадия.

«Старт» лечения с капель для глаз, содержащих антибиотик широкого спектра действия (сказать, какой именно возбудитель у конъюнктивита, возможно только после соскоба с конъюнктивы и последующим посевом) и антисептиков, обладающих противомикробным действием. Так же в терапию входит и назначение противовоспалительных капель, как стероидных, так и нестероидных.

Профилактика состоит лишь в соблюдении правил личной гигиены.

Вирусный конъюнктивит часто сопровождается простудой или другими респираторными инфекциями. Возникает остро, поражаются оба глаза (может начаться с одного, но в течение 3-х дней жалобы возникают и на второй глаз). Заражение происходит воздушно-капельным путем, поэтому если дома кто-то болеет вирусным конъюнктивитом (в том числе дети), высока вероятность развития воспаления и у других членов семьи. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Есть риск присоединения вторичной инфекции, в таком случае возникает «микст» инфекция, и для лечения и профилактики может назначаться местное антибактериальное лечение (капли для глаз с антибиотиком).

Лечение вирусных конъюнктивитов комплексное и может включать в себя и капли-антисептики, и противовирусные, и противовоспалительные для купирования острой воспалительной реакции, и слезозаместительные капли. Если конъюнктивит возник на фоне герпетических высыпаний, то лечение необходимо совместно с иммунологом, и, как правило, оно включает в себя применение таблетированных препаратов.

В некоторых случаях необходимо неоднократное посещение офтальмолога, так как некоторые вирусные конъюнктивиты характеризуются образованием специфических «пленок» на конъюнктиве, которые необходимо удалять. Профилактика этого вида конъюнктивитов включает в себя строгое соблюдение правил личной гигиены, при совместном проживании с больным – отдельная наволочка, полотенце, регулярное тщательное мытье рук.

Аллергический конъюнктивит чаще встречается у людей, имеющих другие проявления аллергии, например, насморк и чихание при попадании аллергена, атопический дерматит, бронхиальную астму, так же имеется «сезонность» при наличии аллергии на пыльцу, цветение. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог