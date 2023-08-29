Паразитолог рассказал, в каких частях тела могут жить глисты

Везде у человека живут гельминты. Широкий лентец у нас предпочитает кишечник. Дирофилярия — это подкожный паразит, он может жить в любых полостях, в легких, например. Даже в мошонке мы находили дирофилярию у маленького трехлетнего ребенка, которого укусил комар. Дирофилярия, прежде чем попасть в свое окончательное место обитания, проходит достаточно сложный жизненный цикл, и он оказывается не там, куда зашел, — отметил эксперт.