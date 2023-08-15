5 скрытых признаков проблем с зубами
Не секрет, что для сохранения здоровья зубов, важно регулярно посещать специалиста и своевременно принимать меры при обнаружении стоматологических проблем. Врач-стоматолог Луиза Автандилян объяснила, какие на первый взгляд пять безобидных симптомов могут сигнализировать об опасных стоматологических заболеваниях.
Появление боли или неприятных ощущений во рту
Первое, что должно насторожить каждого, это внезапное появление дискомфортных или болевых ощущений во рту. В этом случае важно понимать, что здоровый зуб никогда не будет досаждать человеку и болеть, поэтому, даже если вам удастся приглушить боль обезболивающими препаратами или же проблема решится сама по себе, вам необходимо срочно посетить доктора. Ведь зачастую начавшийся патологический процесс в виде кариеса на поверхности зубной эмали или в полости зуба под установленной пломбой может быть просто не заметен невооруженным взглядом, но при этом он также быстро способен перейти в стадию пульпита или периодонтита и вызван массу неприятных осложнений..
Галитоз
Здесь в первую очередь следует разобраться, с чем именно связан галитоз, или в простонародье неприятный запах изо рта. Если все дело в том, что вы некоторое время назад употребляли продукты с сильным ароматом — например, лук или чеснок, то это является абсолютно нормальным явлением. Если же вы уже не первый день страдаете от галитоза, это может свидетельствовать о хронических заболеваниях зубов и десен, а также об общих заболеваниях организма.
Кровь во время чистки зубов
Важно следить за состоянием здоровья десен, ведь их функция заключается в удержании зубных единиц на месте, в доставке питательных веществ к корням зубов и перемещении к ним лейкоцитов, а также в защите корневой системы от попадания микробов. Если во время чистки зубов вы заметили, что ваши десны кровоточат, несмотря на аккуратные и плавные движения зубной щеткой, рекомендуется также посетить стоматолога, ведь данный факт может говорить о начинающемся периодонтите или пародонтите.
Повышенная чувствительность зубов
Наши зубы особенно остро реагируют на холодное или горячее, кислое или сладкое после некоторых манипуляций — например, после профессиональной гигиены полости рта или проведенного лечения зубов. Если же вы столкнулись с внезапным повышением чувствительности зубов, стоит также посетить стоматолога. Данный неприятный симптом может быть связан с развитием кариеса или истончением зубной эмали, и чем раньше вы примите меры, тем будет больше шансов не запустить проблему.
Наличие язв во рту
Стоит насторожиться и отправиться на консультацию к специалисту и в случае, если вы обнаружили незаживающие ранки или пятнышки на слизистой оболочке ротовой полости — например, на внутренней поверхности щек, на нёбе, деснах или языке. Это может быть вызвано разрушением зубной единицы, острый край которой травмирует прилегающие к ней мягкие ткани, а также общими заболеваниями организма, требующими незамедлительного реагирования — сахарным диабетом и даже онкологическим заболеванием в полости рта. В любом случае консультация с врачом-стоматологом даст ответы на вопрос, чем именно вызван данный симптом.