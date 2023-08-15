5 скрытых признаков проблем с зубами

Не секрет, что для сохранения здоровья зубов, важно регулярно посещать специалиста и своевременно принимать меры при обнаружении стоматологических проблем. Врач-стоматолог Луиза Автандилян объяснила, какие на первый взгляд пять безобидных симптомов могут сигнализировать об опасных стоматологических заболеваниях.

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Появление боли или неприятных ощущений во рту

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Первое, что должно насторожить каждого, это внезапное появление дискомфортных или болевых ощущений во рту. В этом случае важно понимать, что здоровый зуб никогда не будет досаждать человеку и болеть, поэтому, даже если вам удастся приглушить боль обезболивающими препаратами или же проблема решится сама по себе, вам необходимо срочно посетить доктора. Ведь зачастую начавшийся патологический процесс в виде кариеса на поверхности зубной эмали или в полости зуба под установленной пломбой может быть просто не заметен невооруженным взглядом, но при этом он также быстро способен перейти в стадию пульпита или периодонтита и вызван массу неприятных осложнений..

Галитоз

Здесь в первую очередь следует разобраться, с чем именно связан галитоз, или в простонародье неприятный запах изо рта. Если все дело в том, что вы некоторое время назад употребляли продукты с сильным ароматом — например, лук или чеснок, то это является абсолютно нормальным явлением. Если же вы уже не первый день страдаете от галитоза, это может свидетельствовать о хронических заболеваниях зубов и десен, а также об общих заболеваниях организма.

Кровь во время чистки зубов

Важно следить за состоянием здоровья десен, ведь их функция заключается в удержании зубных единиц на месте, в доставке питательных веществ к корням зубов и перемещении к ним лейкоцитов, а также в защите корневой системы от попадания микробов. Если во время чистки зубов вы заметили, что ваши десны кровоточат, несмотря на аккуратные и плавные движения зубной щеткой, рекомендуется также посетить стоматолога, ведь данный факт может говорить о начинающемся периодонтите или пародонтите.

Повышенная чувствительность зубов

Наши зубы особенно остро реагируют на холодное или горячее, кислое или сладкое после некоторых манипуляций — например, после профессиональной гигиены полости рта или проведенного лечения зубов. Если же вы столкнулись с внезапным повышением чувствительности зубов, стоит также посетить стоматолога. Данный неприятный симптом может быть связан с развитием кариеса или истончением зубной эмали, и чем раньше вы примите меры, тем будет больше шансов не запустить проблему.

Наличие язв во рту