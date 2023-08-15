В Испании выявили более 10 вспышек геморрагической болезни у КРС

Все они обнаружены в том же количестве районов из двух провинций автономного сообщества Эстремадура. Ведомство подтвердило вспышки в государственной референтной лаборатории в муниципалитете Альгете. Ранее подобные очаги также обнаружены в сообществах Андалусия, Кастилия, Кастилия-Ла-Манча и Леон. Конкретная численность пострадавшего поголовья во всех случаях не уточняется, не сообщается и точное общее количество вспышек. Однако такой сложной ситуация не была уже давно. Местные власти и ветеринарные специалисты предпринимают все необходимые меры, включая создание буферных карантинных зон недалеко от местонахождения вспышек.

Эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГБ) – инфекционное вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных. Является трансмиссивным заразным и неконтагиозным заболеванием, то есть вызываемым кровососущими членистоногими, но не передающимся контактным путём. Также пока абсолютно безопасно для человека. Вызывается вирусом рода Orbivirus и обычно поражает крупный рогатый скот (КРС), буйволов, белохвостых оленей, а также мелкий рогатый скот. К счастью, из-за способа заражения имеет сезонный характер. Источник вируса сильнее всего распространён в США, но сама болезнь встречается не только там, но и в Австралии, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Основными симптомами являются анорексия, также дисфагия (нарушение глотательной функции), проблемы с дыханием, общее истощение, лихорадка, появление язв в полости рта, покраснение вымени, хромота и ряд других. Ещё серьёзнее и с другими симптомами переживают эту болезнь белохвостые олени. У них она проявляется тожек лихорадкой, а также слабостью, потерей аппетита, повышенным слюноотделением, учащёнными дыханием и пульсом, потерей сознания, посинением языка, в некоторых случаях возможны опухание головы и шеи или отслаивание и перелом копыт. Также среди этих животных очень распространён летальный исход от болезни.