В Испании выявили более 10 вспышек геморрагической болезни у КРС
В Испании за последние дни зарегистрировано 12 вспышек эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ) среди крупного рогатого скота. Об этом пишет национальный ветеринарный портал Animal’s Health со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.
Все они обнаружены в том же количестве районов из двух провинций автономного сообщества Эстремадура. Ведомство подтвердило вспышки в государственной референтной лаборатории в муниципалитете Альгете. Ранее подобные очаги также обнаружены в сообществах Андалусия, Кастилия, Кастилия-Ла-Манча и Леон. Конкретная численность пострадавшего поголовья во всех случаях не уточняется, не сообщается и точное общее количество вспышек. Однако такой сложной ситуация не была уже давно. Местные власти и ветеринарные специалисты предпринимают все необходимые меры, включая создание буферных карантинных зон недалеко от местонахождения вспышек.
Эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГБ) – инфекционное вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных. Является трансмиссивным заразным и неконтагиозным заболеванием, то есть вызываемым кровососущими членистоногими, но не передающимся контактным путём. Также пока абсолютно безопасно для человека. Вызывается вирусом рода Orbivirus и обычно поражает крупный рогатый скот (КРС), буйволов, белохвостых оленей, а также мелкий рогатый скот. К счастью, из-за способа заражения имеет сезонный характер. Источник вируса сильнее всего распространён в США, но сама болезнь встречается не только там, но и в Австралии, Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Основными симптомами являются анорексия, также дисфагия (нарушение глотательной функции), проблемы с дыханием, общее истощение, лихорадка, появление язв в полости рта, покраснение вымени, хромота и ряд других. Ещё серьёзнее и с другими симптомами переживают эту болезнь белохвостые олени. У них она проявляется тожек лихорадкой, а также слабостью, потерей аппетита, повышенным слюноотделением, учащёнными дыханием и пульсом, потерей сознания, посинением языка, в некоторых случаях возможны опухание головы и шеи или отслаивание и перелом копыт. Также среди этих животных очень распространён летальный исход от болезни.
Минсельхоз допускает повышение цен на зерно в РФ в ближайшее время