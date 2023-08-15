Врач перечислил скрытые симптомы рака

Все симптомы рака можно разделить на видимые и скрытые. Врач-онколог Антон Иванов рассказал подробнее о каждом типе признаков заболевания.

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«Видимые симптомы наиболее явные. В основном к ним относятся различные кожные проявления: кожные пятна, родинки, которые могут как увеличиваться в размере, так и менять свою форму и цвет», – отметил Иванов.

Внутренние, или скрытые симптомы заметить сложно. В первую очередь стоит обратить внимание на работу ЖКТ, добавляет онколог. Если у вас снизился аппетит, появилась тошнота, рвота или другие изменения, важно помнить, что это могут быть «тихие» признаки онкозаболевания, подчеркнул Антон Иванов.

Длительный и возникший без причины кашель, а также появление слизи или крови в мокроте – еще одни возможные симптомы рака. Особое внимание стоит уделить заболеваниям, которые не проявляются до поздних стадий – рак тела и хвоста поджелудочной железы. Они начинают чувствоваться только с возникновением боли, а это говорит о неоперабельной опухоли.