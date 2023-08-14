Врач объяснил, почему ноги могут менять цвет после COVID-19

Из-за длительного COVID-19 цвет ног в положении стоя может меняться с привычного на багровый, выяснили британские ученые.

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Разбираемся, кто подвержен таким последствиям после перенесенной инфекции и как их избежать.

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Оттенки ног

Ученые из британского Университета Лидса пришли к выводу, что из-за COVID-19 цвет ног в положении стоя может меняться с обычного на бордовый. В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, приведен пример 33-летнего мужчины с подобной проблемой. Ранее ему поставили диагноз "долгий COVID" и синдром постуральной ортостатической тахикардии. Это нарушение работы вегетативной нервной системы, характеризующееся увеличением частоты сердечных сокращений в вертикальном положении тела. Однако, когда пациент ложился, цвет кожи возвращался в прежнее состояние, подчеркнули авторы исследования. Синдром специалисты объяснили длительным течением коронавируса и скоплением венозной крови. В публикации отмечается, что ученые находят все больше фактов, доказывающих связь между этими проблемами. Врачи порекомендовали пациенту увеличить потребление воды и есть больше соли, а также делать упражнения для укрепления мышц.

Быть на стороже

Поражение автономной нервной и сердечно-сосудистой систем не редкость для постковида. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"У пациента из исследования автономная нервная система недостаточно тонизирует вены, особенно мелкие. В результате увеличивается скопление венозной крови и затрудняется ее отток, из-за чего и меняется цвет ног", – объяснил эксперт.

По словам врача, история мужчины, которого привели в пример британские ученые, является звоночком.

"Такие случаи надо накапливать, проводить исследования. Нельзя сразу сказать, что это будет типично для многих, но такое тоже бывает", – уточнил он.

Тем, кто переболел коронавирусом, следует внимательнее следить за своим здоровьем. Это поможет избежать серьезных поражений и нарушений, указал Крючков.

"Обратиться к врачу необходимо, если нет энергии, в голове туман, сложно сосредоточиться, преследуют головные боли, головокружения, есть потемнение в глазах, предобморочное состояние. Все это характерно для нарушений работы автономной нервной системы", – сказал иммунолог.