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Отит: причины, лечение, профилактика

Неосторожное купание в речке или море и даже принятие ванны может привести к отиту. Это воспаление одного из отделов ушной раковины, которое может привести к ухудшению слуха. Разбираемся, откуда он появляется и как лечить заболевание.

Отит: причины, лечение, профилактика
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Виды отита

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Существует несколько видов воспаления, связанных с разными отделами уха.

  1. Наружный отит. Он связан с поражением внешнего слухового прохода или барабанной перепонки. Чаще всего встречается у пожилых людей.
  2. Средний отит. Это воспаление среднего отдела уха, то есть слуховых косточек. Самый распространенный вид отита, который чаще всего встречается у детей.
  3. Внутренний отит. Связан с воспалением органа равновесия, который расположен рядом с улиткой. Чаще всего появляется как осложнение после среднего отита.

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Причины появления отита

  1. Инфекции кожи, находящиеся по близости с ушной раковиной.
  2. Травма уха.
  3. Воспаления из-за серных пробок.
  4. Бактериальные инфекции (ОРВИ, пневмококк).
  5. Грибковые инфекции.
  6. Попадание воды в слуховой проход.

Отит может появиться как осложнение при болезнях горла и носоглотки: ларингите, рините, фарингите. Погружение на глубину и перепады давления из-за него также могут привести к отиту.

Лечение отита

Лечение зависит от причины и вида заболевания, индивидуальных особенностей организма. Чаще всего используется консервативная терапия с медикаментами и без них. Обычно назначаются эти средства:

  1. Капли в ухо с анальгетиком и анестетиком для снятия боли.
  2. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты.
  3. Антигистаминные препараты с целью снятия отека.
  4. Жаропонижающие препараты при необходимости.
  5. Немедикаментозные методы состоят из пневмомассажа барабанной перепонки, продувания слуховых труб, физиотерапии и промывания наружного слухового канала.

Профилактика отита

Чтобы предотвратить отит нужно избегать переохлаждений, резких спадов температур и попадания воды в слуховой проход. Нужно ежедневно промывать слизистую носа и следить, чтобы выделения из него не попадали в ухо.

Нужно соблюдать гигиену ушей — промывать их каплями, не использовать ватные палочки, так как они только забивают серу внутрь раковины. При появлении боли и других симптомов отита советуем сразу обращаться к специалисту.

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