Отит: причины, лечение, профилактика
Неосторожное купание в речке или море и даже принятие ванны может привести к отиту. Это воспаление одного из отделов ушной раковины, которое может привести к ухудшению слуха. Разбираемся, откуда он появляется и как лечить заболевание.
Виды отита
Существует несколько видов воспаления, связанных с разными отделами уха.
- Наружный отит. Он связан с поражением внешнего слухового прохода или барабанной перепонки. Чаще всего встречается у пожилых людей.
- Средний отит. Это воспаление среднего отдела уха, то есть слуховых косточек. Самый распространенный вид отита, который чаще всего встречается у детей.
- Внутренний отит. Связан с воспалением органа равновесия, который расположен рядом с улиткой. Чаще всего появляется как осложнение после среднего отита.
Причины появления отита
- Инфекции кожи, находящиеся по близости с ушной раковиной.
- Травма уха.
- Воспаления из-за серных пробок.
- Бактериальные инфекции (ОРВИ, пневмококк).
- Грибковые инфекции.
- Попадание воды в слуховой проход.
Отит может появиться как осложнение при болезнях горла и носоглотки: ларингите, рините, фарингите. Погружение на глубину и перепады давления из-за него также могут привести к отиту.
Лечение отита
Лечение зависит от причины и вида заболевания, индивидуальных особенностей организма. Чаще всего используется консервативная терапия с медикаментами и без них. Обычно назначаются эти средства:
- Капли в ухо с анальгетиком и анестетиком для снятия боли.
- Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты.
- Антигистаминные препараты с целью снятия отека.
- Жаропонижающие препараты при необходимости.
- Немедикаментозные методы состоят из пневмомассажа барабанной перепонки, продувания слуховых труб, физиотерапии и промывания наружного слухового канала.
Профилактика отита
Чтобы предотвратить отит нужно избегать переохлаждений, резких спадов температур и попадания воды в слуховой проход. Нужно ежедневно промывать слизистую носа и следить, чтобы выделения из него не попадали в ухо.
Нужно соблюдать гигиену ушей — промывать их каплями, не использовать ватные палочки, так как они только забивают серу внутрь раковины. При появлении боли и других симптомов отита советуем сразу обращаться к специалисту.