Болезни, которые могут появиться, если игнорировать стоматолога

О важности своевременного лечения зубов и прохождения регулярных стоматологических осмотров известно каждому из нас еще с детских лет. Но мало кто знает, что игнорирование стоматолога может привести к ряду серьезных для организма последствий. Каких именно, рассказала российский врач-стоматолог, основатель, владелец и главный врач клиники Smilestudio Луиза Автандилян в разговоре с «ФедералПресс».

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Мигрень

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На первый взгляд кажется, что головные боли не могут быть связаны со стоматологическими проблемами. Но на самом деле неправильное положение челюстей и дефекты прикуса приводят к перенапряжению и спазмированию жевательных мышц зубочелюстной системы, что сопровождается выраженными болевыми ощущениями в области висков. Также подобные явления могут возникать у пациентов с отсутствующими или разрушенными кариесом зубами из-за неравномерного распределения жевательной нагрузки на зубные единицы. Поэтому если вы страдаете хронической мигренью без видимых на то причин, это повод пройти обследование у врача-стоматолога или ортодонта.

Бессонница

Всем известно, что полноценный и качественный сон – залог хорошего самочувствия и отличного настроения на весь день. Но потревожить ночной покой способна такая неприятная проблема, как бруксизм, или, как его называют в простонародье, скрежетание зубами во сне. Этот недуг развивается на фоне пережитых стрессовых ситуаций и эмоциональных потрясений и наносит непоправимый вред зубам в виде их стачивания и последующего разрушения. Для того, чтобы спать спокойно и не столкнуться с преждевременной потерей зубов, с ночным скрежетом необходимо бороться. К счастью, бруксизм хорошо поддается лечению.

Онкологические заболевания

Многие люди не придают значения сколам на поверхности зубной эмали при отсутствии болезненных ощущений и соответствующих жалоб. Но отколотый зуб или острый край пломбы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания: постоянное механическое повреждение слизистых оболочек ротовой полости может стать причиной лейкоплакии и новообразований полости рта и языка. Если вы заметили, что часть зуба травмирует или натирает мягкие ткани, обязательно обратитесь к врачу, чтобы специалист закрыл полость пломбировочным материалом или сгладил неровность при помощи шлифовки.

Серьезные патологии организма

Особую опасность для здоровья представляет невылеченный кариес: разрушенные патологическим процессом зубы становятся источником распространения инфекции. Болезнетворные микроорганизмы, называемые стрептококками, посредством кровотока разносятся по всем системам организма и могут спровоцировать развитие ряда заболеваний сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы (миокардита и пиелонефрита), а также опорно-двигательного аппарата – например, ревматоидного артрита.

Заболевания желудочно-кишечного-тракта

Во время приема пищи представители патогенной флоры, которые активно размножаются в кариозных полостях зубных единиц, попадают в желудочно-кишечный тракт, вызывая воспалительные процессы в желудке и провоцируя развитие гастрита или панкреатита. Кроме того, из-за проблем с зубами может нарушаться процесс пережевывания пищи, что негативным образом влияет на пищеварение в целом.

Заболевания ЛОР-органов

Хроническая боль в горле и рецидивирующая ангина, заложенность носа и насморк, тонзиллит и гайморит также могут быть следствием стоматологических заболеваний. Это связано с размножением бактерий на фоне кариеса, которое сопровождается выделением токсинов, а также с воспалительными процессами в зубных каналах верхней челюсти.