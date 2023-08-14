Обследование с наценкой: в чем опасность стандартного УЗИ

Недавно был упущен шанс исправить эту очевидную несправедливость. Некая Иванова О. Г., которой лечащий врач рекомендовал сделать ультразвуковое исследование, отказалась платить за ненужную консультацию терапевта.

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В борьбе за свое право обследоваться без дополнительных расходов она продвигалась вверх по судебным инстанциям и в результате добралась до Верховного суда.

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При рассмотрении дела выяснилось, что клиника отказалась признать направлением письменную рекомендацию лечащего врача. Там, дескать, не указано, что исследование должно быть сделано в данном медцентре. Это как если бы аптека не отпустила лекарство потому, что в рецепте не указан ее адрес, и предложила оплатить выписку «правильного» рецепта. Абсурд? Но медицинский бизнес это не смущает.

Очень удобно получается: с какой бы проблемой человек ни пришел (обследование ли ему нужно, анализы, прививка), его гонят к терапевту. То есть не заплатив за одну медицинскую услугу, не получишь другую. Истица Иванова резонно рассудила, что это ограничивает право пациента на свободный выбор клиники. Верховный суд, однако, отказался удовлетворить ее жалобу. Принял сторону бизнеса.

Во многих частных клиниках главная, если не единственная тема собраний — обеспечение максимального дохода. От докторов требуют убеждать больных пройти как можно больше врачей и сдать как можно больше анализов. Даже если не все действительно нужно. Пациентов при этом уверяют, что консультации назначают в их же интересах. Поди проверь! Спору нет, составлять план обследования должен специалист.

Он знает, к примеру, что радиоизотопное исследование проводится лишь по строгим показаниям. И что здоровью может навредить даже обычный рентген, если его назначать слишком часто. Риском, пусть и минимальным, чревата эндоскопия. Без необходимости никто не назначит УЗИ с контрастированием, которое требует введения специального препарата в кровеносное русло.

Но в чем опасность стандартного ультразвукового исследования, которое выполняется, наверное, в 99,9 процента случаев? Оно не имеет противопоказаний, если не считать обострения кожных заболеваний в месте контакта тела больного с датчиком. Процедура совершенно безвредная.

Нас пугают: если каждому желающему разрешить делать УЗИ, то талончики расхватают мнительные, не доверяющие врачам ипохондрики, которым это исследование совсем не нужно. А тем, кому оно действительно необходимо, придется долго ждать своей очереди. Это предположение было бы справедливо, если бы речь шла о государственной бесплатной медицине, вечно страдающей из-за дефицита врачей и диагностической аппаратуры. Однако коммерческая медицина живет совсем по другим экономическим законам.

Если чего-то не хватает, рынок сам отреагирует и все исправит. Возникнет повышенный спрос — обязательно появится и предложение, в клиниках откроются новые кабинеты ультразвуковой диагностики. И это пойдет на пользу всей системе здравоохранения.