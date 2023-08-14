5 симптомов ишемии, которые нельзя пропустить

Фармацевт Канани: тошнота и одышка могут указывать на ишемию сердца. Лидер по количеству летальных исходов среди сердечно-сосудистых заболеваний вовсе не инфаркт, а ишемическая болезнь сердца. Особенно тревожно, что эта серьёзная патология год от года молодеет. Раньше ею болели люди за 50, а сейчас в группе риска те, кому нет и 40. Фармацевт Аббас Канани рассказал, по каким симптомам можно распознать ишемию сердца.

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Ишемия сердца: как она возникает

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Чаще всего ишемическая болезнь сердца связана с атеросклерозом коронарных сосудов. В коронарных артериях скапливаются бляшки, которые блокируют поступление крови к сердечной мышце. Артерии сужаются, кровоснабжение сердца уменьшается, и у человека появляются неприятные симптомы.

Почему ишемия сердца молодеет? Виноват нездоровый образ жизни:

проблемы с рационом,

обилие жирной и калорийной пищи,

недостаток физической активности,

вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение.

Как распознать ишемическую болезнь сердца

По словам фармацевта Канани, у ишемии сердца есть 5 основных симптомов:

боль в груди, которая ощущается как давление, стеснение, сдавливание или тяжесть и может отдавать в шею, руки, плечи, челюсть или спину;

боль во всём теле;

периодическая одышка;

тошнота, которая ощущается время от времени;

чувство, что у вас кружится голова и вы вот-вот упадёте в обморок.

Фармацевт в разговоре с изданием «Доктор Питер» посоветовал всем, кто знаком с такими симптомами, посетить терапевта или кардиолога.

Как понять, что болит именно сердце

Неприятные ощущения за грудиной многие списывают на проблемы с сердцем, хотя на самом деле так может проявляться очень много заболеваний. Например, остеохондроз.

Опытный врач может отличить проблемы с сердцем от остеохондроза без всяких УЗИ и кардиограмм, лишь по одному жесту пациента. При проблемах с сердцем больные показывают на больную зону ладошкой, потому что область неприятных ощущений шире. А вот при остеохондрозе на больное место указывают чаще всего пальцем, рассказал кандидат медицинских наук, главврач научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. Петровского Сергей Попов.