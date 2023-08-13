Почему крошатся зубы: неочевидные причины

Стоматолог Владимир Лосев рассказывает о 6 пунктах, на которые стоит обратить внимание.

Кариес. Это одна из наиболее распространенных причин, почему крошатся зубы. Кариес — это процесс разрушения твердой ткани зуба, вызванный бактериями на поверхности зубов (зубной налет) и межзубном пространстве. Если кариес не лечится, он проникает вглубь зуба, из-за чего он становится хрупким и легко крошится.

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Пародонтит. Это воспалительное заболевание тканей, окружающих и поддерживающих зубы. Если пародонтит не лечится, он может вызвать потерю костной ткани, что может привести к ослаблению зубов и их потере.

Механическое воздействие. С подобным действие можно столкнуться в силу нескольких обстоятельств, например, из-за ночного скрежетания зубами (бруксизма) или пережевывания пищи на одной стороне, если на другой стороне есть отсутствующие зубы. Все это приводит к механическому износу и крошению зубов. Основная причина заключается в перегрузке зубов, которая может также возникнуть также из-за неправильно сделанных пломб или ортопедических конструкций.

Неправильный прикус. Даже при наличии так сказать полного комплекта зубов из-за неправильного прикуса, то есть при неправильном положении нижней челюсти, когда происходит мышечный гипертонус страдает височно-нижнечелюстной сустав, начинается постепенное разрушение зубов. Зубы могут крошиться, скалываться, стираться и так далее. В таком случае пациенту требуется гнатологическое полноценное лечение.

Композитные реставрации на зубах, особенно на зубах депульпированных. Из-за чего оставшиеся небольшие тоненькие части зуба могут скалываться или крошиться. При больших объемах кариеса на «живые» зубы мы рекомендуем делать чаще всего керамические вкладки. А на депульпированные, то есть «мертвые» зубы (зубы с удаленным нервом) ставить коронки, чтобы таким образом укреплять их.