Эксперты и научные наблюдатели сделали удивительное открытие – определенные запахи и ароматы могут оказывать положительное воздействие на наше здоровье. Этот интересный факт был опубликован РИА Новости в эксклюзивной статье, которая подробно описывает, как эти ароматы могут способствовать улучшению сна, общего состояния и памяти.

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Однако не все ароматизаторы одинаково полезны для нашего здоровья. Некоторые из них, как синтетические, так и природные, могут оказывать негативное воздействие. Ученые пришли к выводу, что мы воспринимаем запахи, когда молекулы ароматов попадают в наши носовые проходы. Затем электрические сигналы формируются и передаются нервным клеткам. Это информация затем достигает нейронов в мозге, которые обрабатывают ее и распознают.

Для подтверждения влияния запахов на человека было проведено специальное исследование. Результат показал, что испытуемые, страдающие от стресса, смогли почувствовать облегчение после 12-недельного лечения. Например, аромат цитрусовых пеларгонии имел расслабляющий эффект и позволял снизить уровень стресса. Лимон, лаванда и жасмин, в свою очередь, улучшали психологическое состояние и настроение испытуемых.