Вас не слышно: как понять, что нужен слуховой аппарат

Лор Чернова: если вы плохо слышите в театре или кино, стоит проверить слух. Снижение слуха может произойти по разным причинам — от травмы до возрастных изменений. При этом в любом возрасте эти проблемы серьёзно снижают качество жизни человека. Многие привыкли думать, что снижение слуха — проблема, возникающая из-за старости, и поделать с этим ничего нельзя, но на деле это не так. О том, как и когда нужно подбирать слуховой аппарат, «Доктору Питеру» рассказала врач-отоларинголог и пластический хирург Ольга Чернова.

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Как распознать проблемы со слухом

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Очевидно, когда вы стали плохо слышать. Но каждый из нас может что-то не расслышать с первого раза по разным причинам — это нормально. Вот когда без визита к врачу-отоларингологу не обойтись. Вы:

плохо слышите разговоры домашних или окружающих людей в привычной обстановке;

в шумных местах не можете расслышать слова и звуки;

не понимаете слова и звуки при просмотре фильмов в кинотеатрах и спектаклей в театре;

не слышите собеседника при разговоре по телефону;

сильно прибавляете громкость на телевизоре или радио;

часто переспрашиваете;

наклоняетесь или двигаетесь ближе к собеседнику, потому что не слышите его;

ощущаете шум в ушах.

Кстати, последнее может быть симптомом проблем не только с самими ушами, но и с другими органами. О чём речь, объяснили здесь.

Когда нужен слуховой аппарат

Принято считать, что это устройство нужно только в глубокой старости. Но сейчас заболевания ушей, которые вызывают тугоухость, появляются и в более молодом возрасте. Иногда проблемы могут быть врождёнными.

Важно помнить, что слуховой аппарат подбирает лор, который имеет специализацию в сурдологии. Он оценивает степень заболевания и рекомендует подходящую по конструкции модель.

Наличие и степень тугоухости можно выявить с помощью тональной пороговой аудиометрии. Исследование помогает определить пороги слуха по воздушному и костному звукопроведению. Результат процедуры — аудиограмма: это кривая, которая показывает, насколько пороги вашего слуха отклоняются от нормальных на разных звуковых частотах.

Врач объяснила, что есть два типа тугоухости — кондуктивная и нейросенсорная. Первая возникает из-за перфорации барабанной перепонки, нарушения работы слуховых косточек и прочих анатомических проблем. Обычно операция помогает восстановить слух. Второй тип тугоухости чаще связан с возрастными изменениями. Здесь проблема в работе слухового нерва.

Слух и деменция

Тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз. Всё потому, что при обработке звуков образуются новые нейронные связи и задействуются старые.