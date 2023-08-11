Как проблемы с позвоночником могут вызвать мигрень

Головные боли, в том числе мигрень, врачи относят к неврологическим заболеваниям. Такого рода проблемы может вызвать и позвоночник.

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«Иногда мигрень появляется из-за болезней опорно-двигательного аппарата, травм. Иногда на фоне этого ухудшается кровообращение, мозг не получает достаточно кислорода и питания», – сообщил реабилитолог Владимир Бондаренко Lenta.ru.

Мигрень может проявляться в виде головной боли и пульсации во лбу, затылке или висках.