Медсестра хосписа назвала два веских повода немедленно обратиться к врачу

«Идти к врачу также нужно, если вы заметили нарушение стула», — сказала специалистка. По ее словам, часто изменения стула могут ничего не значить, но иногда это может быть признаком серьезных заболеваний. «Чем раньше вы заметите эти симптомы, тем больше вероятности, что в случае болезни вы вылечитесь на ранних стадиях», — заключила эксперт.