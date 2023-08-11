Как определить злокачественную родинку
Первым признаком меланомы является изменение уже существующей родинки или появление на коже нового пигментированного новообразования, рассказал врач-онколог Михаил Пильх.
По словам специалиста, нормальные родинки обычно имеют форму овала или круга и четкие границы. Признаками злокачественных родинок являются асимметрия, неровные края, неоднородная окраска и размер больше шести миллиметров.
Пильх также отметил, что одним из основных факторов риска здесь становятся УФ-лучи. В группе риска находятся люди со светлой кожей и те, кто загорает чрезмерно и бесконтрольно. Кроме того, врач советует быть внимательными тем, у кого на теле много родинок, людям с семейной историей меланомы и пациентам с ослабленной иммунной системой, сообщает «Мослента».
Ранее дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, почему на теле появляются красные родинки. По словам специалиста, на самом деле это кровеносные или лимфатические сосуды, которые начинают расти неправильно и образуют клубок.