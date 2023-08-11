Как определить злокачественную родинку

Пильх также отметил, что одним из основных факторов риска здесь становятся УФ-лучи. В группе риска находятся люди со светлой кожей и те, кто загорает чрезмерно и бесконтрольно. Кроме того, врач советует быть внимательными тем, у кого на теле много родинок, людям с семейной историей меланомы и пациентам с ослабленной иммунной системой, сообщает «Мослента».