Врач рассказала о самых опасных сердечно-сосудистых заболеваниях

Сердечно-сосудистые заболевания во многих странах мира являются одной из наиболее часто встречающихся причин смерти людей не только пожилого, но и молодого возраста. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме с 1999 года во всем мире 11 августа отмечают Международный день здорового сердца.

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К сожалению, часто болезни сердечно-сосудистой системы не дают о себе знать годами, рассказала «Парламентской газете» заведующая кабинетом функциональной диагностики Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, врач-кардиолог Ольга Тараканова.

«Сейчас болезни сердца и кровеносных сосудов все чаще диагностируют у людей до 50-ти и даже от 30 лет», — подчеркнула врач.

По ее словам, прогноз для пациентов c сердечной недостаточностью в большинстве случаев гораздо печальнее, даже, чем прогнозы, связанные с онкологией.

Среди всех сердечных заболеваний есть те, которые угрожают здоровью и жизни человека больше остальных. Это артериальная гипертензия с ее грозными осложнениями со стороны сердца, головного мозга и почек. В этом же списке ишемия, врожденные пороки сердца, кардиомиопатия, а также аневризма.