Обидчивость назвали признаком серьезной болезни

«Эндокринолог в ходе беседы уточнит, что беспокоит, как давно симптомы появились и как развивались, проведет осмотр и назначит необходимое обследование, в том числе определение уровня гормонов щитовидной железы, а уже дальше — назначит лечение», — заключила она.