Стоит ли ожидать вспышки заболеваемости из-за нового штамма COVID-19

Ожидать вспышки из-за нового EG.5 "Омикрон"-штамма коронавируса не стоит, пишет RT со ссылкой на доктора медицинских наук, врача – терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова.

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Он напомнил, что "Омикрон" является мягким подвариантом. Вместе с этим, продолжил врач, в мире сформировался мощнейший коллективный иммунитет. В этой связи распространение нового штамма пойдет только на пользу, заверил он. Это поможет обновить коллективный иммунитет там, где он ослабел.

Между тем иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что в России произойдет новая волна коронавируса. По его мнению, она как раз и будет спровоцирована EG.5 – штаммом "Эрис".

"Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены "Омикроном", вариантом которого является "Эрис". Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса", – цитирует его "Газета.ру".

Эксперт добавил, что прослойка таких людей в РФ велика. На этом фоне "Эрис" может застрять в человеческой популяции до тех пор, пока специалисты не создадут способ защищать детей от коронавируса. Иммунолог уточнил, что заболеваемость будет расти, однако причина заключается не только в новом штамме, но и в интервалах между волнами.

10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила быстрое распространение нового варианта EG.5 "Омикрон"-штамма. Подвариант заключает в себе дополнительную аминокислотную мутацию F456L. Организация оценила риск для населения "на глобальном уровне" от штамма EG.5 как низкий.