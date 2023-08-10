Как проявляется болезнь Лайма — о самых опасных и редких симптомах

Терапевт Красикова: у болезни Лайма немало опасных и редких симптомов. Многие слышали об этом заболевании — о нём часто говорят, вспоминая об опасности клещей. А еще с болезнью Лайма борются сразу несколько зарубежных звезд, например модель Белла Хадид. Но про то, как именно протекает заболевание и можно ли полностью излечиться от него, известно далеко не всем. О распространённых и редких симптомах болезни Лайма поговорили с врачом-терапевтом сервиса DocMa Алиной Красиковой.

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Как возникает болезнь Лайма

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Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, вызывается бактерией под названием Borrelia burgdorferi. Передают ее инфицированные клещи через укусы. Чаще всего в заражении участвуют клещи Ixodes scapularis, распространённые в Северной Америке, и европейские Ixodes ricinus. Обычно они обитают в высокой траве, кустарниках и лесах.

«Когда инфицированный клещ кусает человека, бактерии Borrelia burgdorferi могут перейти из клеща в организм человека через слюну. Однако передача бактерий может потребовать некоторого времени, обычно от нескольких часов до суток», — рассказывает врач.

Затем бактерии начинают размножаться уже в организме человека, путешествуя по крови, лимфе и другим тканям. Если не взять процесс под контроль, то можно столкнуться с неприятными симптомами, свидетельствующими о развитии болезни Лайма.

Как развивается болезнь Лайма

У болезни Лайма выделяют несколько стадий:

ранняя локализованная: вокруг укуса появляется красное кольцо;

ранняя диссеминированная: бактерии начинают распространяться по организму;

поздние: с воздействием на суставы, нервную систему и другие органы.

«Важно заметить, что не все укусы клещей приводят к инфицированию бактерией и не у каждого человека, укушенного инфицированным клещом, разовьётся болезнь Лайма. Однако профилактика, своевременное обращение к врачу при появлении симптомов и предосторожности при контакте с природой могут существенно снизить риск развития этой болезни», — подчеркнула Алина Красикова.

Что происходит с человеком при болезни Лайма

Болезнь Лайма проявляется разными симптомами, и они могут отличаться от человека к человеку. Чаще всего наблюдаются:

красное кольцо или пятно вокруг укуса клеща, известное как мигрирующая эритема (в ранней стадии болезни);

утомляемость и слабость;

головная боль и мигрени;

боли в мышцах и суставах;

лихорадка и озноб;

воспаление лимфатических узлов.

А некоторые симптомы встречаются редко, например:

нарушения нервной системы, включая невропатии, параличи и даже воспаление мозга (энцефалит);

проблемы с сердцем, такие как аритмия и воспаление миокарда;

очаговые изменения кожи, называемые ациклическими эритемами;

воспаление глаз (конъюнктивит) или патологии зрения;

нервные расстройства, включая психиатрические симптомы.

«Важно отметить, что симптомы могут варьировать и не все заболевшие будут испытывать редкие или более серьёзные проявления болезни. Также некоторые из этих симптомов могут быть вызваны болезнями, не связанными с болезнью Лайма. Раннее обращение к врачу при подозрении на болезнь Лайма поможет выявить и диагностировать ее и начать эффективное лечение», — подчеркнула терапевт.

Сколько длится болезнь Лайма и можно ли ее вылечить

Если заражение удастся обнаружить на ранних стадиях (в первые несколько недель после инфицирования) и сразу приступить к лечению, то болезнь Лайма можно победить с помощью антибиотиков. Препараты обычно эффективно уничтожают бактерии и не дают им навредить организму. В большинстве таких случаев заражение редко приводит к серьёзным и долгосрочным последствиям.

«Однако если болезнь не обнаружена или не лечится на ранних стадиях, она может перейти в более поздние стадии, что может сделать лечение более сложным. Некоторые люди также могут продолжать испытывать симптомы даже после лечения антибиотиками. В таких случаях лечение может быть направлено на управление симптомами и поддержание качества жизни», — отметила специалист.

В редких случаях болезнь может стать хронической. Тогда лечить её будет ещё сложнее, а заболевшим понадобится длительная медицинская поддержка для управления симптомами. Хроническая болезнь Лайма в целом может серьёзно ухудшать качество жизни.

С хронической болезнью Лайма борется и популярная американская модель Белла Хадид, которая заразилась инфекцией более 10 лет назад. В августе 2023 года она рассказала поклонникам, что в очередной раз проходила поддерживающую терапию, показав, как регулярно лежит под капельницами.

«В целом раннее обнаружение, диагностика и лечение являются ключевыми факторами для успешного вылечивания болезни Лайма. Важно обратиться к врачу при подозрении на инфекцию, чтобы определить наилучший курс действий для вашего конкретного случая», — заключила врач.