Циррозом печени болеют не только алкоголики: кто ещё в группе риска

Гастроэнтеролог Кашух: к циррозу печени может привести отравление лекарствами. Цирроз печени формируется, когда этот орган повреждён настолько, что его клетки не восстанавливаются и образуются грубые узлы. Многие считают, что это заболевание встречается только у алкоголиков. На самом деле у цирроза печени куда больше причин, рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Цирроз печени: чем опасен

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Печень здорового человека даже в случае определённых повреждений может восстановиться. При циррозе ткань этого органа повреждена настолько сильно, что уже неспособна к регенерации.

На этом фоне возникают тяжёлые осложнения, и печень перестаёт функционировать. Человек может прожить максимум двое суток после отказа печени. Но уже через несколько часов после этого он впадёт в кому из-за серьёзных изменений в обмене веществ, предупредила врач.

Цирроз развивается, когда печень долго работает на пределе возможностей. Нередко такое бывает у людей, злоупотребляющих алкоголем. Однако эта вредная привычка — далеко не единственная причина.

Причины цирроза печени

Гепатиты B, C, D. Попадая в организм, патогены сами атакуют печень или заставляют иммунитет атаковать этот орган. Иногда вирусный гепатит перетекает в хронический. Тогда риск цирроза ещё выше.

Нарушение обмена веществ. Печень должна нейтрализовать и выводить излишки жиров, гормонов, токсины и яды. При сбое в обмене веществ этот механизм нарушается. Все эти вещества скапливаются в печени и разрушают её.

Заболевания желчных путей. Печень вырабатывает желчь, которая участвует в переваривании пищи. В тонкий кишечник желчь попадает по желчным протокам. Если они сужены или заблокированы (так называемая обструкция желчных путей), отток желчи нарушается. У человека начинается сильнейший кожный зуд, а кожа и склеры глаз становятся жёлтыми.

Отравление лекарствами. Лекарственное поражение печени развивается на фоне длительного приёма особо токсичных препаратов или из-за многократной передозировки, рассказала Кашух изданию «Доктор Питер». Пациентам, которые принимают такие препараты, нужно обязательно сообщить о тревожных симптомах, таких как:

снижение аппетита;

горечь во рту;

отрыжка;

рвота;

диарея;

необъяснимая потеря веса.

Как защитить печень

Печень — довольно «молчаливый» орган, потому что в нём нет болевых рецепторов, предупреждала гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «Сбер.Здоровье» Мария Дюжева. Так что вовремя заметить проблемы бывает непросто.

Более того, сегодня нет эффективных лекарств, которые бы защищали печень. По словам врача, ни один из препаратов не доказал свою эффективность в качестве так называемого гепатопротектора. При некоторых заболеваниях печени применяются особые лекарства, но показания для них ограничены.

Как же тогда защитить орган от разрушения? Нужен комплексный подход:

сбалансированное и разнообразное питание,

поддержание нормального веса,

отказ от алкоголя,

вакцинация от вирусного гепатита В,

регулярная сдача анализов на вирусные гепатиты В и С,

отказ от приёма лекарств без назначения врача.

Самые полезные и вредные продукты для печени

Правильное питание — одно из важных составляющих здоровой печени. Вот 5 самых полезных для печени продуктов:

брокколи,

овсянка,

творог,

тыква,

зелёный чай.

А вот продукты, которые плохо влияют на печень: