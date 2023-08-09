10 самых распространённых видов психических расстройств

Люди любого пола, возраста и расы могут страдать от психических расстройств. Многие факторы могут спровоцировать психическое заболевание, а такие болезни могут варьироваться от лёгкой до тяжелой формы. Как правило, таким людям трудно жить обычной жизнью из-за их изменённого мышления, настроения или поведения – впрочем, их родственникам и знакомым тоже часто приходится несладко.

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По некоторым оценкам специалистов, более чем у половины всех людей на планете в какой-то момент их жизни будет диагностировано какое-то психическое заболевание. Несмотря на то, что существует много различных психических расстройств, некоторые из них встречаются чаще, чем другие.

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Мы поговорили с психоаналитиком, автором книг «Вся фигня от мозга», «Путеводитель по психопатам» и «Нарциссизм. Пси-операция» Василием Чибисовым и психологом Мироновой Юлией Александровной о десяти наиболее распространённых психических заболеваниях: что из того, что мы знаем про это имеет отношение к реальности, а что мы скорее всего не понимаем совершенно.

1. Тревожные расстройства

Тревога – это то, что все мы время от времени испытываем в своей жизни, но, когда эти чувства доминируют в повседневной жизни, виной может быть тревожное расстройство. Тревожные расстройства составляют наиболее серьёзные расстройства психического здоровья в мире, включая ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), панические атаки и фобии. Ещё в 2019 году, по оценкам ВОЗ, тревожными расстройствами в мире страдал 301 млн человек!

2. Биполярное расстройство

Человек с биполярным расстройством испытывает резкие изменения в своём настроении, энергии и способности ясно мыслить. Это расстройство вызывает экстремальные взлёты и падения, известные как мания и депрессия несмотря на то, что люди могут годами проходить между эпизодами без каких-либо симптомов. Без лечения биполярное расстройство обычно усугубляется. К счастью, многие пациенты с биполярным расстройством могут вести здоровую и нормальную жизнь при наличии подходящего плана лечения, который включает психотерапию, медикаментозное лечение, здоровый образ жизни и раннее распознавание симптомов.

Василий: «БАРы – их много, биполярные аффективные расстройства, которые различаются по амплитуде, среднему значению и частоте колебаний эмоционального фона. Не стоит путать БАР с циклоидной акцентуацией характера, когда психика просто «привыкла» жить по расписанию».

3. Депрессия

Наверняка вы много раз слышали от кого-то: «у меня депрессия». Однако к реальному диагнозу «депрессия» чаще всего это не имеет никакого отношения. Когда мы говорим о депрессии или депрессивном расстройстве, это нечто большее, чем просто чувство грусти или переживание трудных времён. Это состояние может влиять на настроение, мышление и поведение человека и требует понимания и профессионального лечения. Последствия нелеченой депрессии могут быть разрушительными не только для тех, кто от неё страдает, но и для их близких. Хорошей новостью является то, что многие люди могут поправиться и действительно поправляются благодаря раннему выявлению, диагностике, терапии и плану лечения, включающему медикаментозное лечение, психотерапию и выбор здорового образа жизни.

Василий: «Депрессия – очень обобщающая категория. Даже в рамках клиники депрессия, если брать её происхождение, разбивается на три больших класса.А. Экзогенная – что-то произошло во внешнем мире, мы отреагировали. По сути, это нормальная реакция на негативные события. Если реакция затягивается, то надо смотреть, почему. То есть, что сделало психику более уязвимой, что заставляет нас застревать в этом трауре.Б. Эндогенная – сбой в мозге или гормональной системе, над этими вопросам работают и психиатры, и эндокринологи, и нейрофизиологи, и биохимики.

В. Соматогенная – что-то случилось с телом (травма, серьёзное заболевание), с этим теперь нужно как-то жить. Разумеется, у человека велик риск развития депрессии на этом фоне».

4. Диссоциативные расстройства

Диссоциативные расстройства (также известные как диссоциативные эпизоды) можно описать как непроизвольное бегство от реальности. Разъединение мыслей, идентичности, сознания и памяти – всё это примеры диссоциации. Люди всех возрастов и происхождения могут страдать от диссоциативных расстройств. Около 50% людей в мире хотя бы раз в жизни испытывали один или несколько эпизодов деперсонализации/дереализации!

Василий: «При диссоциативном расстройстве расщепляется, в первую очередь, аффект и вызывающий его стимул (в психоанализе такая психическая защита называется «изоляцией»). Человек помнит травматический опыт, но практически не переживает его (или о нём), рассказывает максимально отстранённо. Аффекты бушуют где-то глубоко в бессознательном или вовсе подавлены. Следующий рубеж обороны – отчуждение жизненного опыта, восприятие событий так, как если бы они происходили с кем-то другим.А вот расщепление личности, множественная личность – это, увы, красивая выдумка американского кинематографа».

5. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)

Гиперактивность, невнимательность и импульсивность являются отличительными чертами синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Чаще всего диагноз ставится в детском возрасте. По оценкам, в России от 7–16% детей имеют диагноз СДВГ. Однако это расстройство присуще не только детям. Известно, что СДВГ сохраняется у 50–80% людей в подростковом и взрослом возрасте!

Василий: «Лично я скептически отношусь к СДВГ как диагнозу. В лучшем случае это нечто вроде вегетососудистой дистонии, которую в советской и постсоветской России ставили всем подряд. Какие-то проблемы с сосудами, а отчего и почему – никто разбираться не хочет. Также и здесь. Ребенок всё время отвлекается. Причин может быть масса – от недостатка воспитания и плохого психологического климата до гипоксии.

С другой стороны, Сапольский (американский нейроэндокринолог) утверждает, что за СДВГ стоят конкретные биохимические механизмы – дефицит дофамина и функциональная недостаточность префронтальной коры».

6. Посттравматическое стрессовое расстройство

На психическое здоровье человека могут повлиять травмирующие события, такие как несчастные случаи, нападения, военные действия и стихийные бедствия. У многих людей могут появиться кратковременные реакции во время инцидентов, угрожающих жизни, но у некоторых разовьются долгосрочные симптомы, приводящие к ПТСР. Часто существует корреляция между симптомами ПТСР и такими расстройствами, как злоупотребление психоактивными веществами, тревога и депрессия. Комплексное медицинское обследование лучше всего подходит для составления индивидуальных планов лечения.

7. Шизофрения

Шизофрения влияет на способность ясно мыслить, контролировать эмоции, принимать решения и общаться с другими людьми. Шизофрения – это заболевание на всю жизнь, которое включает в себя множество сложных проблем. Шизофренией страдает примерно 24 млн человек в мире! Хотя шизофрения может развиться в любом возрасте, средний возраст начала заболевания у мужчин составляет от позднего подросткового возраста до 20 лет, а у женщин – от 20 до 30 лет. Шизофрения редко встречается у детей и взрослых в возрасте до 12 лет и старше 40 лет. При надлежащем диагнозе и лечении пациент сможет «обуздать» шизофрению и вести полноценную жизнь.

8. Обсессивно-компульсивное расстройство

Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) включают повторяющиеся, нежелательные, навязчивые мысли (навязчивые идеи) и иррациональные, чрезмерные побуждения к выполнению определённых действий (компульсии). Несмотря на то, что иногда люди с ОКР знают, что их мысли и поведение не имеют смысла, они часто бессильны остановить их. Обычно симптомы развиваются у человека в детском, подростковом или раннем взрослом возрасте, хотя у мужчин симптомы часто проявляются раньше, чем у женщин.

9. Расстройства пищевого поведения (РПП)

Озабоченность едой и весом, из-за которой трудно сосредоточиться на других аспектах жизни, может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения. При отсутствии лечения расстройства пищевого поведения могут влиять на жизнь человека и вызывать серьёзные, даже смертельные медицинские осложнения. Женщины чаще страдают от расстройств пищевого поведения, чем мужчины, но они могут поражать людей любого возраста или пола. Подростковый возраст и ранняя взрослая жизнь – обычное время для появления симптомов.

Юлия: «Сейчас, благодаря модным течениям и романтизации этого расстройства, РПП ассоциируют именно с булимией или перееданием, однако его спектр шире и включает в себя достаточно неочевидные вещи. Например, нынешнее время подарило нам орторексию. Это расстройство связано с зацикленностью на здоровом питании, вследствие чего человек отказывается от большинства необходимых продуктов, маниакально выискивая выпечку без глютена, мясо без антибиотиков, овощи без пестицидов. В итоге человеку кажется, что он контролирует своё здоровье, что «живёт осознанно», на деле усугубляя ментальное здоровье, превращая жизнь в контролируемое самоубийство. Ведь обычно питание – самая простая и понятная сфера контроля или его потери.

Если человек имеет признаки или диагностированное РПП, помимо обращения к специалисту, нужно сосредоточиться на собственной телесности: какие ощущения возникают при поедании пищи, как проявляются сытость или голод. Если человек постоянно пытается «очиститься» от съеденной еды, помимо разбора психологической причины, важны ощущения после/во время рвоты или дефекации – это всё важно вынести на первый план, поскольку организм формирует собственную зависимость от образа жизни и привычки».

10. Зависимость и злоупотребление психоактивными веществами