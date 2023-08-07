Как поднять давление в домашних условиях: полезные советы

Пониженное артериальное давление может вызвать усталость, головокружение и даже обморок. В этих случаях необходимо знать, как быстро и эффективно повысить артериальное давление. В данной статье представлены проверенные методы, которые помогут вам повысить артериальное давление в домашних условиях.

© Клео.Ру

Способы быстрого повышения давления

Соленья

Соленые продукты могут помочь быстро поднять давление. Натощак можно съесть небольшое количество маринованых огурцов, помидоров или грибов. Однако следите за количеством потребления подобных продуктов. Соленными продуктами нельзя сильно увлекаться, так как большое количество соли негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Кофе, чай

Кофеин и теин, содержащиеся в кофе и чае, помогают временно увеличить артериальное давление. Однако не злоупотребляйте напитками, содержащими кофеин, чтобы избежать негативных побочных эффектов, таких как бессонница и повышенное сердцебиение.

Шоколад

Темный шоколад также помогает стимулировать сердечную активность и повышает давление благодаря содержанию кофеина и теобромина. Умеренное употребление шоколада дает временный эффект подъема давления.

Вода

Дефицит жидкости может усугубить низкое давление. Попробуйте выпить один или два стакана воды, чтобы увеличить объем циркулирующей крови и временно поднять артериальное давление. Казалось бы странный совет, но это действительно так работает. Простая вода увеличивает кровообращение и способствует разжижению крови.

Таблетки (только после консультации с врачом)

В некоторых случаях, когда обычные методы не сильно помогают, стоит прибегнуть к применению медицинских препаратов для подъема давления. Эти лекарства следует принимать только после консультации с врачом.

Заключение