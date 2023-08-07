Ученые развеяли миф о связи рака с депрессией

Исследователи Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) установили, что депрессия и тревожность на самом деле не увеличивают риск развития рака. Раньше считалось, что негативное психологическое состояние может привести к онкологическому заболеванию.

© Мир24

Ученые проанализировали ряд научных работ, посвященных данной теме. Они охватили данные 18 исследовательских групп и более чем 300 тысяч человек из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.

За состоянием здоровья участников исследований следили на протяжении 26 лет. Проведя метаанализ, команда не обнаружила никакой связи между депрессией или тревогой и раком молочной железы, предстательной железы, колоректальным раком и раком, вызванным употреблением алкоголя.

Результаты показали, что наличие депрессии или тревоги повышало риск развития рака легких и других связанных с курением видов рака на 6%. Однако этот риск был существенно снижен после корректировки с учетом других факторов риска, включая употребление алкоголя и индекс массы тела.