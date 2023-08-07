Как отличить геморрой от рака кишечника

Рак кишечника чем-то схож с проявлением геморроя. Заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказывает, как отличить эти два заболевания друг от друга.

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Геморрой

Это заболевание появляется из-за нарушения кровообращения и развития воспаления в сосудах прямой кишки, на фоне которого развиваются тромбозы, варикозное расширение вен и их склероз.

Рак кишечника

Это злокачественная опухоль, которая может развиваться в разных отделах кишечника.

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Общие признаки, указывающие и на геморрой, и на рак кишечника:

Наличие кровотечения – оба заболевания могут иметь одним из симптомов кровь из прямой кишки. При геморрое она обычно красного цвета и имеет тесную связь с дефекацией. Она сопровождается зудом, а также чувством давления в области заднего прохода. При раке кишечника кровотечение может отмечаться после дефекации. Но кровь по цвету будет темной или даже черной.

Оба заболевания могут сопровождатся неприятными ощущениями, но характер боли может разниться. Изменяется стул. В обоих случаях отмечаются разные проявления – как запоры, так и расстройство или неустойчивый стул.

Отличия

Геморрой чаще появляется после похода в туалет, и состояние может улучшаться после отдыха, а еще при использовании лекарств. Симптомы рака кишечника не исчезают, а со временем усиливаются.

При раке кишечника наиболее часто отмечаются небольшие повторяющиеся потери крови, которые сопровождаются снижением гемоглобина. Стоит обращать внимание, как часто проявляют себя симптомы. Если они сохраняются долгое время и впоследствии усиливаются, то это уже говорит об онкологии.

По словам Беджаняна, геморрой чаще всего развивается у молодых людей, а рак кишечника чаще диагностируется у тех, кто перешагнул 50-летний рубеж. Особенно опасно, если у человека в возрасте есть и провоцирующие факторы риска.