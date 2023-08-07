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Как определить болезнь по внешним признакам

Гастроэнтеролог Москалькова: многие болезни отражаются на коже и ногтях. Не всегда, чтобы определить здоров ты или нет, нужен пронзительный взгляд медика. Зачастую понять, что дело пошло куда-то не туда, можно и самостоятельно — по собственной коже и ногтям. Правда, определить — это одно, а вот лечить — совсем другое, поэтому, как только выяснится, что здоровье реально просело, нужно обратиться к врачу.

Как определить болезнь по внешним признакам
© Секрет Фирмы

Как определить, есть ли какое-то нарушение в организме? Самое очевидное — нужно осмотреть кожу и ногти, именно на них чаще всего и проявляются различные заболевания. Гастроэнтеролог Евгения Москалькова рассказала, на что в первую очередь нужно обращать внимание.

Кожа

  • Бледность — железодефицитная или другая анемия, хроническая сердечная недостаточность.
  • Тёмные круги под глазами (глаза будто запавшие и усталые) — патология надпочечников
  • Синяя кожа, особенно в зоне носогубного треугольника (нередко сочетается с одышкой) — сердечная или дыхательная недостаточность.
  • Жёлтая кожа и/или склеры — острые и хронические гепатиты, проблемы с желчевыводящими путями и ЖКТ.
  • Потемнение (чёрный акантоз) кожных складок и/или задней части шеи — сахарный диабет.
  • Красные узелки под кожей, которые болят при надавливании (узловатая эритема), — воспалительные заболевания кишечника.
  • Белые язвочки на слизистой рта (афтозный стоматит) — болезнь Крона или язвенный колит.
  • Подкожные образования на лице жёлтого цвета (ксантомы) — проблемы с липидным обменом.
  • Вульгарные угри (акне) — повышенный уровень андрогенов.
  • Участки без кожной пигментации (витилиго) — нарушения иммунитета.
  • Заеды в уголках рта (хейлит) — дефицит железа или витаминов группы B.
  • Малиновые пятна на ладонях («печёночные» ладони, пальмарная эритема) — заболевания печени или тиреотоксикоз.
  • Внезапные или беспричинные синяки — нарушения свёртываемости крови.

Ногти

  • Увеличение ногтевой фаланги, при котором она становится выпуклой и округлой («барабанные палочки», или «часовые стекла») — проблемы с лёгким и сердцем, вызывающие хроническую гипоксию.
  • Лёгкие продольные или поперечные полосы на ногтях (крайняя степень — ложкообразное уплощение ногтей с углублением по центру) — железодефицитная анемия.
  • Глубокие продольные полосы на ногтях («линии Бо») — последствия острых состояний, случившихся 2–3 недели назад (например, нарушение кровообращения, инфекционное заболевание с жаром) или декомпенсация сахарного диабета.
  • Утолщение ногтя и изменение цвета — грибок.

Суставы и кости

  • Изменение или утолщение мелких суставов кистей, мешающие подвижности, — ревматоидный артрит.
  • Плотные и выступающие узелки (тофусы) в области суставов — подагра. Часто появляются на большом пальце.
  • Наклон туловища вперед — остеопороз.

При любом симптоме из списка стоит не искать лечение в интернете, а тут же записаться к врачу — либо к профильному, либо сперва к терапевту. Только профессиональные медики смогут по результатам анализов понять, что на самом деле происходит с организмом пациента и как это можно вылечить.

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