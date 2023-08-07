Как определить болезнь по внешним признакам

Гастроэнтеролог Москалькова: многие болезни отражаются на коже и ногтях. Не всегда, чтобы определить здоров ты или нет, нужен пронзительный взгляд медика. Зачастую понять, что дело пошло куда-то не туда, можно и самостоятельно — по собственной коже и ногтям. Правда, определить — это одно, а вот лечить — совсем другое, поэтому, как только выяснится, что здоровье реально просело, нужно обратиться к врачу.

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Как определить, есть ли какое-то нарушение в организме? Самое очевидное — нужно осмотреть кожу и ногти, именно на них чаще всего и проявляются различные заболевания. Гастроэнтеролог Евгения Москалькова рассказала, на что в первую очередь нужно обращать внимание.

Кожа Бледность — железодефицитная или другая анемия, хроническая сердечная недостаточность.

Тёмные круги под глазами (глаза будто запавшие и усталые) — патология надпочечников

Синяя кожа, особенно в зоне носогубного треугольника (нередко сочетается с одышкой) — сердечная или дыхательная недостаточность.

Жёлтая кожа и/или склеры — острые и хронические гепатиты, проблемы с желчевыводящими путями и ЖКТ.

Потемнение (чёрный акантоз) кожных складок и/или задней части шеи — сахарный диабет.

Красные узелки под кожей, которые болят при надавливании (узловатая эритема), — воспалительные заболевания кишечника.

Белые язвочки на слизистой рта (афтозный стоматит) — болезнь Крона или язвенный колит.

Подкожные образования на лице жёлтого цвета (ксантомы) — проблемы с липидным обменом.

Вульгарные угри (акне) — повышенный уровень андрогенов.

Участки без кожной пигментации (витилиго) — нарушения иммунитета.

Заеды в уголках рта (хейлит) — дефицит железа или витаминов группы B.

Малиновые пятна на ладонях («печёночные» ладони, пальмарная эритема) — заболевания печени или тиреотоксикоз.

Внезапные или беспричинные синяки — нарушения свёртываемости крови.

Ногти Увеличение ногтевой фаланги, при котором она становится выпуклой и округлой («барабанные палочки», или «часовые стекла») — проблемы с лёгким и сердцем, вызывающие хроническую гипоксию.

Лёгкие продольные или поперечные полосы на ногтях (крайняя степень — ложкообразное уплощение ногтей с углублением по центру) — железодефицитная анемия.

Глубокие продольные полосы на ногтях («линии Бо») — последствия острых состояний, случившихся 2–3 недели назад (например, нарушение кровообращения, инфекционное заболевание с жаром) или декомпенсация сахарного диабета.

Утолщение ногтя и изменение цвета — грибок.

Суставы и кости Изменение или утолщение мелких суставов кистей, мешающие подвижности, — ревматоидный артрит.

Плотные и выступающие узелки (тофусы) в области суставов — подагра. Часто появляются на большом пальце.

Наклон туловища вперед — остеопороз.