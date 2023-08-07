Как определить болезнь по внешним признакам
Гастроэнтеролог Москалькова: многие болезни отражаются на коже и ногтях. Не всегда, чтобы определить здоров ты или нет, нужен пронзительный взгляд медика. Зачастую понять, что дело пошло куда-то не туда, можно и самостоятельно — по собственной коже и ногтям. Правда, определить — это одно, а вот лечить — совсем другое, поэтому, как только выяснится, что здоровье реально просело, нужно обратиться к врачу.
Как определить, есть ли какое-то нарушение в организме? Самое очевидное — нужно осмотреть кожу и ногти, именно на них чаще всего и проявляются различные заболевания. Гастроэнтеролог Евгения Москалькова рассказала, на что в первую очередь нужно обращать внимание.
Кожа
- Бледность — железодефицитная или другая анемия, хроническая сердечная недостаточность.
- Тёмные круги под глазами (глаза будто запавшие и усталые) — патология надпочечников
- Синяя кожа, особенно в зоне носогубного треугольника (нередко сочетается с одышкой) — сердечная или дыхательная недостаточность.
- Жёлтая кожа и/или склеры — острые и хронические гепатиты, проблемы с желчевыводящими путями и ЖКТ.
- Потемнение (чёрный акантоз) кожных складок и/или задней части шеи — сахарный диабет.
- Красные узелки под кожей, которые болят при надавливании (узловатая эритема), — воспалительные заболевания кишечника.
- Белые язвочки на слизистой рта (афтозный стоматит) — болезнь Крона или язвенный колит.
- Подкожные образования на лице жёлтого цвета (ксантомы) — проблемы с липидным обменом.
- Вульгарные угри (акне) — повышенный уровень андрогенов.
- Участки без кожной пигментации (витилиго) — нарушения иммунитета.
- Заеды в уголках рта (хейлит) — дефицит железа или витаминов группы B.
- Малиновые пятна на ладонях («печёночные» ладони, пальмарная эритема) — заболевания печени или тиреотоксикоз.
- Внезапные или беспричинные синяки — нарушения свёртываемости крови.
Ногти
- Увеличение ногтевой фаланги, при котором она становится выпуклой и округлой («барабанные палочки», или «часовые стекла») — проблемы с лёгким и сердцем, вызывающие хроническую гипоксию.
- Лёгкие продольные или поперечные полосы на ногтях (крайняя степень — ложкообразное уплощение ногтей с углублением по центру) — железодефицитная анемия.
- Глубокие продольные полосы на ногтях («линии Бо») — последствия острых состояний, случившихся 2–3 недели назад (например, нарушение кровообращения, инфекционное заболевание с жаром) или декомпенсация сахарного диабета.
- Утолщение ногтя и изменение цвета — грибок.
Суставы и кости
- Изменение или утолщение мелких суставов кистей, мешающие подвижности, — ревматоидный артрит.
- Плотные и выступающие узелки (тофусы) в области суставов — подагра. Часто появляются на большом пальце.
- Наклон туловища вперед — остеопороз.
При любом симптоме из списка стоит не искать лечение в интернете, а тут же записаться к врачу — либо к профильному, либо сперва к терапевту. Только профессиональные медики смогут по результатам анализов понять, что на самом деле происходит с организмом пациента и как это можно вылечить.