Какие экзотические болезни могут привести к новой эпидемии

Изменение климата создает все новые угрозы для человечества — июнь 2023 года Китая, США, Мексики и других стран побила исторические рекорды. При этом температурные аномалии не только приводят к увеличению числа стихийных бедствий, таких как ураганы и природные пожары, но и влияют на разрастание и смещение природных очагов опасных инфекций, что может спровоцировать новую пандемию. Так, по Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2000 по 2022 год количество зарегистрированных случаев лихорадки денге выросло в восемь раз. Заразиться этой опасной болезнью могут миллиарды человек. О том, как экзотические болезни могут стать угрозой для всего мира, — в материале «Ленты.ру».

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Новая угроза

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Денге — вирусная инфекция, передаваемая человеку комарами рода Aedes. Они кусают уже заболевшего человека, обезьяну или летучую мышь, после чего переносят вирус дальше. От человека человеку заражение не передается — в редких случаях это возможно лишь при переливании крови или донорстве органов.

Инкубационный период денге длится от трех дней до двух недель. После этого у зараженного начинают проявляться симптомы: высокая температура, сильная головная боль, тошнота и боли в суставах и мышцах. Иногда болезнь сопровождается сыпью, резью в животе, рвотой, внутренними кровотечениями, диареей и кровотечениями из носа. Большая часть заболевших выздоравливают, но болезнь может привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу. Риск тяжелого течения лихорадки выше у уже переболевших ей.

Некогда денге можно было заразиться в глухих джунглях и тропических лесах, однако сейчас стать носителем заболевания можно на излюбленных курортах россиян вроде Египта или Таиланда, и даже в европейских странах. В настоящее время риску денге подвергается примерно половина мирового населения, все из-за изменения климата и расширения ареала обитания переносчиков болезни.

Специфического лечения денге не существует: все, что могут сделать врачи — купировать болевые симптомы у пациента при помощи парацетамола. Прочие препараты, как ибупрофен и аспирин могут вызвать кровотечения. Вакцины от денге тоже не существует, так что для успешной профилактики и контроля за распространением болезни необходимо бороться с переносчиками инфекции.

Специфического лечения при лихорадке денге не существует. Заболевшим нужно придерживаться постельного режима, больше спать и пить больше жидкости. Заразившимся оказывают симптоматическую поддержку — назначают обезболивающие препараты и парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства вроде ибупрофена и аспирина при лихорадке использовать нельзя из-за высоких рисков кровотечения. Если болезнь не идет на спад и приобретает тяжелую форму, больных госпитализируют. Обычно выздоровление при легкой форме наступает в течение одной-двух недель.

В 2023 году количество заболевших лихорадкой денге приблизилось к историческому максимуму, предупредила ВОЗ. «Около половины населения земного шара подвержено риску заражения денге, эта болезнь поразила примерно 129 стран», — заявил руководитель Глобальной программы ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями Раман Велаюдхан.

Хотя денге является эндемичным заболеванием стран Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, в этом сезоне выросло количество заражений за пределами типичных районов распространения. При этом число заболеваний превысило средние показатели за последние пять лет, отметили в организации.

По оценкам ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заболевания. Только в американском регионе зарегистрировано около 2,8 миллиона случаев, из них 101,28 тысячи — летальные. Особенно опасна так называемая вторичная инфекция, поражающая уже переболевших людей, добавил эксперт ВОЗ.

100-400 миллионов случаев заражения лихорадкой денге регистрируется в мире каждый год

По словам Велаюдхана, особую тревогу у эпидемиологов вызывает тот факт, что заражения тропическими болезнями все чаще происходят в странах Европы. Причина проста — насекомые, которые являются переносчиками опасных инфекций, выходят за пределы своих ареалов обитания и постепенно распространяются по земному шару, чему способствует глобальное потепление и возросшая мобильность людей и товаров.

На сегодняшний день лихорадка денге остается самой быстрораспространяющейся тропической болезнью в мире — с начала 2023 года в Северной и Южной Америке зафиксировали уже около трех миллионов пациентов, что вынуждает специалистов говорить о риске перехода заболеваемости в стадию пандемии.

Рекордная заболеваемость

С начала 2023 года в Малайзии зарегистрировали более 63 тысяч случаев лихорадки денге, 45 из которых завершились летальным исходом, заявила министр здравоохранения страны Залиха Мустафа. За год число заражений выросло на 129,2 процента; количество летальных случаев, выросло на 136,8 процента. По словам министра, чтобы остановить размножение комаров Aedes, каждый должен взять на себя ответственность за поддержание чистоты. Для этого она рекомендовала всем правительственным ведомствам, неправительственным организациям, общинам и добровольцам в штате Теренггану сделать четвертую субботу месяца днем уборки жилых районов. Это необходимо для борьбы с распространением комаров, которые размножаются в том числе в сосудах и бочках, хранящихся на открытом воздухе и даже в выброшенных контейнерах или старых шинах, которые могут накапливать дождевую воду.

В Таиланде тем временем число случаев заражения лихорадкой денге за неделю превысило пять тысяч. Общее число пациентов приблизилось к 40 тысячам, темпы распространения заболевания почти достигли показателей 2019 года, когда в стране была объявлена эпидемия, сообщила местная газета Nation. Если число инфицированных продолжит расти, возможно, потребуются строгие меры для быстрой и эффективной борьбы с инфекцией, предупредил глава таиландского Департамента по контролю за заболеваниями Тарес Крассанайравивонг.

Больше всего случаев заражения денге выявлено в Бангкоке, в граничащих с Мьянмой провинциях Мэхонгсон, Так, Чиангмай, а также в курортных Чонбури, Районг, Чантхабури, Краби и Пхукет. Если число случаев инфицирования продолжит расти, власти будут вправе объявить эпидемию в районах распространения лихорадки.

Лихорадка денге — инфекционная болезнь, широко распространенная в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.)

19 июля ВОЗ Бразилии, Перу и Боливии. По данным организации, в первом полугодии уже зарегистрировали около трех миллионов подтвержденных случаев заражения, что выше, чем показатель в 2,8 миллиона случаев за весь 2022 год.

С начала года Минздрав Аргентины зафиксировал более 40 тысяч зараженных лихорадкой денге. Большая часть из них встретились с вирусом именно на территории страны. Вирус был выявлен в Буэнос-Айресе и Сантьяго-дель-Эстеро. Точное количество летальных случаев выяснить не удалось.

"Около половины населения земного шара подвержено риску заражения денге, болезнь поражает примерно 129 стран", - Раман Велаюдхан, руководитель Глобальной программы ВОЗ по борьбе с тропическими болезнями.

17 июля у жителей египетской деревни Эль-Аликат в провинции Кена к югу от Каира выявили симптомы «неизвестного заболевания». Как сообщили в Минздраве Египта, от 200 до 1 тысячи жителей деревни жаловались на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение. Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора.

Заражения в России

В 2022 году в России выявили 29 случаев среди граждан, прилетевших из южных стран — как правило, заражались туристы, побывавшие в Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, реже — в Египте. По данным Роспотребнадзора, до 2019 года число заболеваний росло, а после 2020-го пошло на убыль.

Первые случаи заражения лихорадкой денге в 2023 году Красноярском крае. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, заболели две жительницы Красноярска, которые отдыхали на Пхукете и в Паттайе. К середине июня на территории края зафиксировали уже 18 случаев заболевания среди туристов, стал годовалый ребенок.

«Все обратившиеся к медикам отмечали укусы насекомых, но при этом репеллентами не пользовались, — заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. — Последний случай был выявлен у беременной женщины, вернувшейся из Египта. На третий день после прилета она пожаловалась на повышение температуры, головные боли и сыпь на теле».

Последние случаи заболевания зафиксировали в середине июля. Восьмилетнего россиянина, вернувшегося из египетского Шарм-эш-Шейха, госпитализировали с недомоганием, после чего медики диагностировали у него лихорадку денге. До болезни ребенок вместе с родителями путешествовал по Нилу и посещал Каир, где ранее объявили об опасности распространении болезни. А в соседней провинции Кена за последнее время было зафиксировано 60 случаев заболевания лихорадкой.

После первых сообщений о вспышке неизвестного заболевания в районе Каира Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр» (проводит анализ эпидемиологической ситуации в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта и составляет прогнозы с точностью до 90 процентов). Ведомство опубликовало методички для граждан, которые планируют отдых в Египте, и рекомендовало по возвращении обследоваться у врача в случае ухудшения состояния.

Региональные отделения Роспотребнадзора выпустили рекомендации туристам воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения. Так, в Липецке призвали туроператоров «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия» уведомить туристов о неблагополучной обстановке в Египте и предлагать для поездок более безопасные страны. В ведомстве сообщили о проведении лабораторных исследований клинического материала от заболевших, объектов окружающей среды (сточные воды, источники питьевой воды), а также мерах по уничтожению комаров. Местным жителям рекомендовали не оставлять открытыми ёмкости и контейнеры со стоячей водой, чтобы не допустить размножения насекомых и распространения заболевания.

По словам иммунолога Николая Крючкова, распространение лихорадки денге в России маловероятно: для этого необходимо слишком много условий. Кроме того, переносится заболевание только некоторыми москитами. Однако у болезни есть тревожный потенциал: ареал распространения геморрагических лихорадок увеличивается заметными темпами.

«Конечно, речь пока идет только о вспышках, а не об эпидемиях, но тревожный потенциал есть. В любом случае я бы сказал, что некоторые вспышки в России возможны, но не супервероятны», — заявил эксперт.

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут также считает, что для России лихорадка не так опасна, так как в местных климатических условиях ее переносчики не обитают, а от человека человеку болезнь не передается. Однако после снятия ковидных ограничений риск завозов вируса в страну повысился, особенно с учетом распространения очагов заболеваемости.

Жара им на руку

Ключевое влияние на распространение лихорадки денге оказывает изменение климата. На вспышки заболеваемости влияют осадки, температура, потепление океана и другие погодные факторы, сообщает международная группа ученых. Именно от климатических показателей зависит активность комаров Aedes, которые помимо денге переносят желтую лихорадку, чикунгунья и вирус Зика, отмечают эксперты.

Изменения климата расширяют ареал обитания насекомых, разносящих болезни — так, чувствительные к изменению температуры и влажности москиты и комары получают новую питательную среду и места для размножения, отмечают в ВОЗ. Так, засуха и жара вынуждают насекомых менять места обитания и собираться вокруг оставшихся источников воды, в результате чего тропические болезни стали появляться на территориях, где ее быть не должно. В свою очередь стихийные бедствия способствуют распространению многих болезней, передающихся через продовольствие и воду, в первую очередь из-за разрушения систем водоснабжения и канализации.

Так, ученые сообщили о переселении еще одного вида тропических комаров в США, в штат Флорида. Сейчас в штате обитает 17 неместных видов комаров, при этом 11 были впервые зарегистрированы за последние два десятилетия, а шесть обнаружены только за последние пять лет.

Глобальное потепление и урбанизация усиливают агрессию комаров по отношению к людям, заявили авторы журнала Current Biology. Они установили, что насекомые, живущие в густонаселенных районах, более охотно выбирают своей целью человека, чем их сородичи из деревни или из дикой природы. При этом комары, живущие в местах с продолжительными и суровыми засухами, более падки на человеческую кровь людей, нежели животную. По мнению ученых, стремительная урбанизация в предстоящие десятилетия будет означать еще большее число кусающих людей комаров в будущем.

По словам советника директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, из-за глобального потепления, которое на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире, у граждан повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками в несколько раз. Малеев уточнил, что переносчиками тропических болезней могут стать также птицы и лошади, которых кусают зараженные насекомые. По его прогнозам, в ближайшие годы вспышки инфекций могут быть в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. Для профилактики распространения южных лихорадок необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц, добавил эпидемиолог.

Как утверждают ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины. комаров сделало опаснее увеличение выбросов парниковых газов — изменение средних температур продлевает продолжительность сезона передачи болезней человеку с укусами насекомых. По словам экспертов, к 2070 в группе риска заражения денге и малярией войдут дополнительно 4,7 миллиарда человек по сравнению с 1970-99 годами, особенно в низменностях и городских районах. Эпидемический пояс по тропическим болезням продолжит расширяться в сторону районов с умеренным климатом.

Поскольку эффективной вакцины против денге не существует, борьба с популяциями комаров считается наиболее эффективной стратегией предотвращения распространения вируса, отмечают исследователи.

«Климатические службы и здравоохранение должны работать сообща, чтобы смягчить потенциальное увеличение риска заболеваний, переносимых комарами, которое, по прогнозам, произойдет при различных сценариях изменения климата», — заявила доцент кафедры глобального здравоохранения в Школе глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета Есим Тодзан.

Безопасность превыше всего

Лихорадка денге имеет две формы — классическую и геморрагическую, при этом вторая — наиболее опасная, так как при ней летальность составляет от 1,5 до 23 процентов, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский. По словам эксперта, заразиться этой болезнью от человека нельзя, так как ее разносят только кровососущие насекомые. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, необходимо пользоваться репеллентами.

По словам инфекциониста Розы Сивяковой, меры предосторожности при посещении эндемичных стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке нужно соблюдать всегда, ведь комары, помимо лихорадки денге, могут переносить массу других болезней, таких как малярию, энцефалит, лихорадку Зика, лихорадку Западного Нила, а также туляремию.

"Была четко названа провинция: это недалеко от Каира, провинция Кена, где была вспышка заболевания. Вот туда точно не надо ехать. И если вы купили путевку, поинтересуйтесь, как там эпидобстановка — это раз. Второе: вы приехали в отель — поинтересуйтесь, есть ли там комары. Пользуйтесь репеллентами, они помогают. Если появилась температурка <…> — обратитесь к врачу", — Геннадий Онищенко, эпидемиолог, академик РАН.

«Необходимо носить одежду, которая максимально закрывает кожные покровы, использовать репелленты и инсектициды, которые отпугивают и уничтожают насекомых. Быть внимательными и не подходить близко к болеющим людям, в помещениях желательно закрывать двери и окна. Открывать только те, на которых есть сетки», — посоветовала эксперт.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что туристам, которые собираются в отпуск в регионы, где обнаружено «неустановленное заболевание», симптомы которого схожи с лихорадкой денге, необходимо соблюдать меры предосторожности.