Боль под ребрами, тупая и ноющая: симптомы, диагностика и лечение

Это может говорить о серьёзных проблемах, поэтому игнорировать нельзя.

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Врачи условно делят переднюю брюшную стенку на четыре части, верхняя его четверть с правой и левой стороны считаются подреберьем. В медицине они называются верхними квадрантами. Именно в этой области расположены многие органы. Например, печень. Поэтому нельзя игнорировать появление дискомфорта в данной зоне.

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Характер боли в подреберье

Когда пациент обращается с жалобами на боль или тяжесть в подреберье, в первую очередь необходимо проанализировать характер боли. Это поможет определить предварительную причину проблемы. Точный диагноз покажут только диагностика и пройденные исследования.

Напоминаем, заключение может сделать только врач.

Боли в подреберье могут быть острыми, колющими, ноющими, а иногда даже опоясывающими. Последний тип боли наиболее опасен и требует срочного обращения в лечебное учреждение.

Распространенные причины болей в подреберье

Заболевание органов пищеварения

Физиологически к зоне левого подреберья относятся желудок, часть диафрагмы и селезёнка. Болью в данной области могут проявляться такие заболевания органов пищеварения, как гастрит, язва желудка, острый панкреатит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Грыжа диафрагмы

Также боль в подреберье может указывать на наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Это смещение брюшной части пищевода и желудка в грудную полость через пищеводное отверстие диафрагмы. Образуется из-за травм, запоров, длительного кашля, беременности или ожирения.

Заболевания селезенки

Сам по себе орган не имеет чувствительных нервных окончаний, поэтому не может болеть. Однако при воспалении селезёнка значительно увеличивается в размерах. Как итог – пережимает соседние органы, сосуды и нервы. Поэтому человек чувствует в левом боку под рёбрами острую, тянущую или распирающую боль.

Защемление нерва

Ещё одной распространённой причиной является защемление нерва, связанного с болезнью позвоночника. Когда происходит сдавливание нервов межпозвоночными дисками, то появляется сильная боль, в том числе в подреберье.

Заболевания поджелудочной железы

Боль в левом подреберье бывает признаком заболевания поджелудочной железы. Среди них: панкреатит, панкреонекроз, киста, опухоль, муковисцидоз (кистозный фиброз), панкреатогенный сахарный диабет. Также при наличии хронического панкреатита, сахарного диабета больной допускает погрешность в диете, это может вызвать тянущие боли.

Неправильное дыхание при движении

Спровоцировать резкую, колющую боль может неправильное дыхание при беге, из-за которого спазмируются мышцы диафрагмы. Чтобы этого избежать, нужны умеренные нагрузки и разминка перед тренировкой.

Болезни внутренних органов

Болью в правом подреберье проявляют себя болезни желудка, печени (в том числе рак и острый гепатит), почек, лёгких, поджелудочной железы, инфекционные заболевания мочевыводящих путей. Также чаще всего диагностируют воспаление желчного пузыря (острый холецистит).

Когда стоит обращаться к врачу?

Если боль в подреберье возникла из-за пробежки и быстро прошла, в таком случае к врачу идти не стоит. Дискомфорт такого рода часто встречается и у профессиональных спортсменов.

Во всех остальных случаях стоит обратиться к терапевту. Если симптомы указывают на заболевания желудка – то к гастроэнтерологу. Если боль острая и сильная, сочетается с другими симптомами (речь о тошноте, рвоте, лихорадке, диарее), необходимо вызвать скорую помощь.

Диагностика и лечение болей в подреберье

После появления боли в подреберье для дальнейшей диагностики врач назначит УЗИ и ряд лабораторных исследований (анализ крови и мочи). Иногда специалист может прибегнуть к более серьёзным назначениям. Например, отправить пациента на компьютерную или магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ). Показания к тому или иному методу обследования может определить только специалист во время приёма.