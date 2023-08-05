Врач-стоматолог: ранки во рту могут говорить о сахарном диабете

Врач-стоматолог Автандилян: ранки во рту могут говорить о сахарном диабете. Периодически в ротовой полости могут беспокоить не только сами зубы: кровоточащие дёсна и незаживающие ранки тоже возникают довольно часто. Причины могут быть как самыми банальными, так и посерьёзнее — вплоть до сахарного диабета и онкологии. О каких ещё неполадках со здоровьем сигнализируют проблемы во рту, «Газете. Ru» рассказала Луиза Автандилян, врач-стоматолог и основатель клиники «Smilestudio».

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Язвы по рту

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По словам врача, если вы заметили на внутренней поверхности щек, на небе или языке язвы, ранки или пятна, то лучше поскорее проконсультироваться со специалистом. Проблема может быть в разрушающемся зубе — острый уголок травмирует щёку или другие мягкие ткани рта. Тут как правило ничего страшного нет.

Но неприятные болячки во рту могут свидетельствовать и о более серьёзных заболеваниях, говорит врач. Например, сахарном диабете и раке, протекающем во рту.

Если кровоточат десна

Кровоточащие десна тоже довольно частая проблема после чистки зубов и не только. В идеале, проблем с ними возникать не должно, только если вы не чистите зубы слишком жесткой щеткой. Если это не так, лучше обратиться ко врачу, так как проблема может говорить о периодонтите или пародонтите.

Периодонтит — заболевание, при котором воспаление распространяется на корень, каналы и окружающие его мягкие ткани, а пародонтит — это воспаление тканей, которые удерживают зуб в кости. Оба заболевания требуют ответственного лечения.

Кровоточащие десна также отмечают у себя пациенты с сахарным диабетом. Наряду с этим симптомом они также испытывают сухость во рту и проблемы с глотанием.

Если резко заболел зуб

Возникновение острой зубной боли, которая проходит через некоторое время тоже может говорить о проблемах в ротовой полости. Даже если боль длилась недолго, а потом прошла — всё равно стоит обратиться ко врачу. Такой дискомфорт может говорить о кариесе или даже скрытом кариозном процессе, когда разрушение зуба происходит под пломбой. Такой же симптом может быть у развивающегося пульпита.

Кстати, кариес может развиваться, если вы регулярно носите грилзы. Что это такое, рассказали здесь.

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