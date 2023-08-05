Почему щитовидная железа так важна для нашего организма

Здоровье человека во многом зависит от работы этого вроде бы незаметного, небольшого органа. Об этом нашим читателям сегодня рассказывает Екатерина Трошина, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии.

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- Екатерина Анатольевна, что такое щитовидная железа и каковы ее функции?

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- Щитовидная железа - маленький орган с огромным значением. Небольшая по объему - в норме до 18 мл у женщин и до 25 мл у мужчин - она участвует почти во всех процессах жизнедеятельности. Без нее невозможно функционирование человеческого организма. Рост и развитие, интеллект и обменные процессы…

Щитовидная железа (ЩЖ) вырабатывает йодосодержащие гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), необходимые для нормальной жизнедеятельности. Она располагается под щитовидным хрящом, имеет форму бабочки, состоит из двух долей и перешейка. Название этому органу дал Томас Вартон еще в 1656 г., полагая, что как хрящ, так и сама железа, служат «щитом», закрывающим важные органы шеи.

- Какие существуют заболевания щитовидной железы?

- В последние годы существенно увеличилась заболеваемость различными патологиями ЩЖ. Диффузный и многоузловой зоб, аутоиммунный тиреоидит и токсический зоб, тиреоидиты различной природы… Причин для неутешительной статистики достаточно: хронический дефицит йода, отсутствие плановой профилактики, несбалансированное питание, табакокурение и новая коронавирусная инфекция. Болезни ЩЖ сегодня - среди лидеров в списке заболеваний эндокринной системы. Они могут протекать как с нарушением функции (тиреотоксикоз - повышение функции, гипотиреоз - снижение), так и без нее.

- В чем причина этих заболеваний?

- 90% всех заболеваний ЩЖ у детей и 65% у взрослых ассоциированы с хроническим дефицитом йода в питании. Спектр йододефицитных тиреопатий включает диффузный эутироидный зоб, узловой и многоузловой коллоидный зоб, в том числе с развитием функциональной автономии узлов и тиреотоксикоза.

- Звучит пугающе, но в чем опасность всех этих состояний?

- Некомпенсированное нарушение функции ЩЖ может привести к тяжелым последствиям. Так, тиреотоксикоз может стать причиной нарушений ритма сердца и приводить к угрожающим жизни состояниям - тахикардии, наджелудочковым аритмиям, ухудшению течения стенокардии, застойной сердечной недостаточности. У больных с тиреотоксикозом и фибрилляцией предсердий повышен риск тpoмбoэмбoлий, и в некоторых случаях такие больные впервые поступают в клинику с инсультом и другими осложнениями. Кроме того, при тиреотоксикозе отмечается склонность к гиперкоагуляции. Фибрилляция предсердий (ФП) развивается примерно у 15% пациентов с тиреотоксикозом, тиреотоксикоз встречается у 15% больных с ФП, и, наконец, распространенность тромбоэмболий у пациентов с ФП, которая возникает вследствие тиреотоксикоза, также может достигать 15%. С тромбоэмболическими осложнениями связано около 18% смертей пациентов с тиреотоксикозом.

- Есть ли какая-то зависимость этих заболеваний от возраста?

- Да, зависимость прямая. Пациенты 60 лет и старше с низким уровнем ТТГ имеют в три раза больший риск развития ФП в течение 10 лет, чем люди той же возрастной группы с нормальным уровнем ТТГ. Поэтому мы рекомендуем регулярно сдавать соответствующий анализ всем людям среднего и старшего возраста.

- На какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не упустить начало болезни?

- У разных заболеваний ЩЖ разная симптоматика. Так, при тиреотоксикозе наблюдаются худоба, раздражительность, апатия, тахикардия, тремор (мелкое дрожание пальцев вытянутых рук), заметное невооруженным глазом увеличение щитовидной железы, нарушение функции зрения.

Особое место среди заболеваний ЩЖ занимает гипотиреоз. За последние пять лет среди лиц старше 60 лет ежегодный прирост больных составил 11%. Особенно опасен субклинический (скрыто протекающий) гипотиреоз. Это заболевание также ассоциировано как с кардиологическими, так и неврологическими осложнениями, в том числе депрессивными расстройствами. Проявления его не специфичны. Но всегда, если у пациента есть жалобы на работу других систем, не лишним будет определение уровня ТТГ как основного маркера работы щитовидной железы.

- Какой образ жизни нужно вести человеку с подобными диагнозами?

- И тиреотоксикоз, и гипотиреоз, пока они не компенсированы, требуют щадящего режима. Не следует чрезмерно заниматься физическими упражнениями, необходимо нормализовать режим дня, спать не менее 7-8 часов в сутки. Питание должно быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, желательно дробным. Не следует увлекаться монодиетами, голодать. При наличии узловых образований в ЩЖ не нужно проводить физиотерапевтические процедуры на область шеи, различные прогревания, посещать баню.

-Что делать, чтобы избежать болезни?

- Помнить, что йод - жизненно важный микроэлемент. На всей территории нашей страны существует природный дефицит йода. Восполнить это возможно, используя йодированную соль в питании и включая в свой рацион продукты, богатые йодом.

Этот элемент играет активную роль в биосинтезе гормонов, в частности, как мы уже говорили, тироксина, который секретируется щитовидной железой. Без йода невозможно нормальное функционирование всего человеческого организма, так как тироксин контролирует интенсивность основного обмена веществ, в том числе уровень теплопродукции. Он активно воздействует на физическое и психическое развитие, дифференцировку и созревание тканей, участвует в регуляции центральной нервной системы и эмоционального статуса человека, влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы и печени. Тироксин оказывает влияние на другие железы внутренней секреции (особенно это касается гипофиза и половых желез), на водно-солевой обмен, обмен белков, жиров и углеводов.

Суточная потребность взрослого человека в йоде - 150-250 мкг. Однако среднестатистический россиянин ежедневно получает значительно меньше - от 40 до 80 мкг. И это неизбежно приводит к формированию и прогрессированию йододефицитных заболеваний, в том числе всех форм зоба.

- Мы знаем, что потребление соли, даже йодированной, тоже не слишком полезно. Вся надежда на продукты, богатые йодом. Что это за продукты?

- Больше всего йода содержат морские водоросли (до 160-800 мг/100 г в сухой ламинарии, 200-220 мг/100 г в сухой морской капусте). Большое количество йода обнаружено в морской рыбе и морепродуктах. Содержание йода в мясе, молочных продуктах, яйцах составляет в среднем около 7-16 мкг/100 г. А вот овощи, фрукты, злаковые культуры не обладают способностью концентрировать йод, поэтому содержание в них этого микроэлемента полностью зависит от микроэлементного состава почвы.

Йодированную соль, конечно, не нужно потреблять пачками. Просто замените обычную соль у себя дома на йодированную - и вы обеспечите себя необходимым микроэлементом, защитив от многих заболеваний ЩЖ.

Наталия Лескова