Онколог назвал симптома, которые нет времени игнорировать

Как известно, онкология начинает проявляться чаще всего тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы. До этого пациенты отмечают незначительные изменения в организме, связанные, как правило, с появлением усталости, сонливости, работой кишечника с перебоями.

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Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться, пишет в своем Telegram-канале онколог и хирург Иван Карасев.

Как предупреждают медики, в числе симптомов, которые не вызывают у многих людей настороженности - кашель. Однако, если никакие препараты не помогают справиться с ним в течение продолжительного времени, надо как можно быстрее обратиться к врачу.

Дело в том, что в числе характерных признаков одного из самых распространенных и коварных видов онкологии - рака легких - врачи называют затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель, месяца. Температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время - также опасный сигнал.

"Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это значит, что где-то в организме происходит воспаление", - отметил онколог.

Еще один возможный симптом онкологии - вздутие живота. Такая проблема может предупреждать о развитии рака поджелудочной железы, кишечника, яичников, ранее рассказала врач Дебора Ли.