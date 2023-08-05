Онколог назвал симптома, которые нет времени игнорировать

У человека есть три недели: Онколог назвал три симптома, которые нет времени игнорировать
Как известно, онкология начинает проявляться чаще всего тогда, когда метастазы распространяются в соседние органы. До этого пациенты отмечают незначительные изменения в организме, связанные, как правило, с появлением усталости, сонливости, работой кишечника с перебоями.
Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться, пишет в своем Telegram-канале онколог и хирург Иван Карасев.
Как предупреждают медики, в числе симптомов, которые не вызывают у многих людей настороженности - кашель. Однако, если никакие препараты не помогают справиться с ним в течение продолжительного времени, надо как можно быстрее обратиться к врачу.
Дело в том, что в числе характерных признаков одного из самых распространенных и коварных видов онкологии - рака легких - врачи называют затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель, месяца. Температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время - также опасный сигнал.
"Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это значит, что где-то в организме происходит воспаление", - отметил онколог.
Еще один возможный симптом онкологии - вздутие живота. Такая проблема может предупреждать о развитии рака поджелудочной железы, кишечника, яичников, ранее рассказала врач Дебора Ли.
"Важно отметить, что когда мы говорим "постоянное вздутие живота", это не значит, что симптом присутствует всё время. Он может уходить, но всегда возвращается", - отметила врач, добавив, что особенно стоит насторожиться, если вы страдаете от этой проблемы в течение трех недель.