Где содержится свинец и как его избыток влияет на организм

В свежем номере журнала общественного здравоохранения PLOS Global Public Health читателей предупредили о пагубном влиянии свинца на человеческий организм. Оказывается, этот химикат ухудшает умственные способности ребенка и способствует снижению показателей IQ.

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Какие еще может вызвать последствия свинец и в каких предметах он содержится, выясняла «Вечерняя Москва».

В статье также уточняется, что научные специалисты из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что воздействие свинца в раннем возрасте или даже в материнском утробе увеличивает вероятность тюремного заключения или ареста в будущем. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, свинец и в самом деле способен вызывать серьезные патологические изменения в нервной системе.

— Он также влияет на синтез белка, крови, энергетический обмен клеток, на генетический аппарат, — пояснила собеседница «ВМ».

Среди остальных негативных последствий свинца на организм врач выделила следующее:

свинец нарушает белковый, липидный и углеводный обмены;

способен занимать кальций в костях;

химикат саботирует сердечно-сосудистую деятельность, нарушая активность сердечной мышцы.

Мескина уточнила, что когда возникает избыток свинца в организме, появляются определенные признаки, которые дают понять, что начались неблагоприятные процессы:

повышенная, слабость и утомляемость;

снижение когнитивных процессов;

головные боли;

болевые ощущения в конечностях;

поражение нервной системы;

образование на деснах свинцовой каймы;

развитие остеопороза;

кариес;

развитие атеросклероза;

повышение артериального давления.

Инфекционист уточнила, что свинец — тяжелый металл, который нередко содержится в бытовых предметах. Например, в консервных банках, ювелирных изделиях, пищевых контейнерах, краске и даже бензине.