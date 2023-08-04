Краска, бензин и ювелирные украшения: где содержится свинец и как его избыток влияет на организм
В свежем номере журнала общественного здравоохранения PLOS Global Public Health читателей предупредили о пагубном влиянии свинца на человеческий организм. Оказывается, этот химикат ухудшает умственные способности ребенка и способствует снижению показателей IQ.
Какие еще может вызвать последствия свинец и в каких предметах он содержится, выясняла «Вечерняя Москва».
В статье также уточняется, что научные специалисты из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что воздействие свинца в раннем возрасте или даже в материнском утробе увеличивает вероятность тюремного заключения или ареста в будущем. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, свинец и в самом деле способен вызывать серьезные патологические изменения в нервной системе.
— Он также влияет на синтез белка, крови, энергетический обмен клеток, на генетический аппарат, — пояснила собеседница «ВМ».
Среди остальных негативных последствий свинца на организм врач выделила следующее:
- свинец нарушает белковый, липидный и углеводный обмены;
- способен занимать кальций в костях;
- химикат саботирует сердечно-сосудистую деятельность, нарушая активность сердечной мышцы.
Мескина уточнила, что когда возникает избыток свинца в организме, появляются определенные признаки, которые дают понять, что начались неблагоприятные процессы:
- повышенная, слабость и утомляемость;
- снижение когнитивных процессов;
- головные боли;
- болевые ощущения в конечностях;
- поражение нервной системы;
- образование на деснах свинцовой каймы;
- развитие остеопороза;
- кариес;
- развитие атеросклероза;
- повышение артериального давления.
Инфекционист уточнила, что свинец — тяжелый металл, который нередко содержится в бытовых предметах. Например, в консервных банках, ювелирных изделиях, пищевых контейнерах, краске и даже бензине.
Контактируя с этими предметами, можно ощутить негативное влияние опасного вещества, заключила собеседница «ВМ».