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Краска, бензин и ювелирные украшения: где содержится свинец и как его избыток влияет на организм

В свежем номере журнала общественного здравоохранения PLOS Global Public Health читателей предупредили о пагубном влиянии свинца на человеческий организм. Оказывается, этот химикат ухудшает умственные способности ребенка и способствует снижению показателей IQ.

Где содержится свинец и как его избыток влияет на организм
© Вечерняя Москва

Какие еще может вызвать последствия свинец и в каких предметах он содержится, выясняла «Вечерняя Москва».

В статье также уточняется, что научные специалисты из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что воздействие свинца в раннем возрасте или даже в материнском утробе увеличивает вероятность тюремного заключения или ареста в будущем. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, свинец и в самом деле способен вызывать серьезные патологические изменения в нервной системе.

— Он также влияет на синтез белка, крови, энергетический обмен клеток, на генетический аппарат, — пояснила собеседница «ВМ».

Среди остальных негативных последствий свинца на организм врач выделила следующее:

  • свинец нарушает белковый, липидный и углеводный обмены;
  • способен занимать кальций в костях;
  • химикат саботирует сердечно-сосудистую деятельность, нарушая активность сердечной мышцы.

Мескина уточнила, что когда возникает избыток свинца в организме, появляются определенные признаки, которые дают понять, что начались неблагоприятные процессы:

  • повышенная, слабость и утомляемость;
  • снижение когнитивных процессов;
  • головные боли;
  • болевые ощущения в конечностях;
  • поражение нервной системы;
  • образование на деснах свинцовой каймы;
  • развитие остеопороза;
  • кариес;
  • развитие атеросклероза;
  • повышение артериального давления.

Инфекционист уточнила, что свинец — тяжелый металл, который нередко содержится в бытовых предметах. Например, в консервных банках, ювелирных изделиях, пищевых контейнерах, краске и даже бензине.

Контактируя с этими предметами, можно ощутить негативное влияние опасного вещества, заключила собеседница «ВМ».