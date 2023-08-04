Невролог назвал симптомы постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения сообщила об окончании пандемии коронавируса, однако теперь человечество столкнулось с ее последствием — постковидным синдромом. О его опасных явлениях рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог и рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

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Специалист предупредил, что постковидный синдром способен поразить любую систему и под угрозой оказываются все органы человека, но у каждого пациента он проявляется по-своему.

Так, среди симптомов постковидного синдрома — парализующая слабость, одышка, тяжесть в груди, головные, мышечные и суставные боли, потеря силы в мышцах, выпадение волос и зубов и даже высыпания на коже у тех, кто никогда не страдал аллергией.

По словам врача, пациенты могут жаловаться на туман в голове, нарушения сна, панические атаки и даже галлюцинации. Следствием постковидного синдрома могут быть сахарный диабет и обострение опухолевых заболеваний, указал невролог.